Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,97
Экономия при брони: -42,21 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,63
Экономия при брони: -15,92 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,76
Экономия при брони: -44,88 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,09
Экономия при брони: -36,31 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,77
Экономия при брони: -16,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,85
Экономия при брони: -52,81 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,23
Экономия при брони: -48,19 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,46
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,99
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,85
Экономия при брони: -14,75 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,69
Экономия при брони: -34,91 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,37
Экономия при брони: -9,37 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,35
Экономия при брони: -18,78 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,34
Экономия при брони: -14,32 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,73
Экономия при брони: -46,64 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,00
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
295,34
Экономия при брони: -16,74 грн