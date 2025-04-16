Киев
Дорзол® (Dorsol)

Дорзол® (Dorsol)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,97
Экономия при брони: -42,21 грн
233,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,63
Экономия при брони: -15,92 грн
265,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,76
Экономия при брони: -44,88 грн
235,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,09
Экономия при брони: -36,31 грн
251,78 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,77
Экономия при брони: -16,24 грн
231,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
220,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,85
Экономия при брони: -52,81 грн
229,04 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,23
Экономия при брони: -48,19 грн
229,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,46
Экономия при брони: -16,46 грн
253,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,99
Экономия при брони: -11,33 грн
265,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,85
Экономия при брони: -14,75 грн
264,10 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,69
Экономия при брони: -34,91 грн
251,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,37
Экономия при брони: -9,37 грн
268,00 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,35
Экономия при брони: -18,78 грн
267,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,34
Экономия при брони: -14,32 грн
265,02 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,73
Экономия при брони: -46,64 грн
229,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,00
Экономия при брони: -13,19 грн
264,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
295,34
Экономия при брони: -16,74 грн
278,60 грн
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