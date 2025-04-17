Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,30
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,17
Экономия при брони: -22,01 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,29
Экономия при брони: -45,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,39
Экономия при брони: -37,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,30
Экономия при брони: -42,82 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,77
Экономия при брони: -30,77 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,52
Экономия при брони: -21,25 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,37
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
290,25
Экономия при брони: -11,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.