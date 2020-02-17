При антипсихотическом лечении достижение улучшения клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациентов.

Суицид

Появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими расстройствами и нарушениями настроения и в некоторых случаях наблюдалась вскоре после начала применения антипсихотического лечения, включая лечение арипипразола (см. раздел «Побочные реакции»). Антипсихотических лечение должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, которые относятся к группе повышенного риска.

Поздняя дискинезия

Редко сообщали о симптомах поздней дискинезии у пациентов, принимавших арипипразол в течение периода до одного года. В случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращение лечения (см. раздел «Побочные реакции»). Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.

Другие экстрапирамидные симптомы

При применении арипипразола у детей наблюдались акатизия и паркинсонизм. В случае появления признаков других экстрапирамидных симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы и вести тщательный клинический контроль за состоянием пациента.

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

ЗНС представляет собой комплекс симптомов, связанный с применением антипсихотических лекарственных средств, который потенциально может иметь летальный исход. В клинических исследованиях арипипразола случаи развития ЗНС были редкими. Этот синдром имеет следующие клинические проявления: гиперпирексия (крайне высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечные аритмии). Кроме того, иногда возникают увеличение активности КФК, миоглобинурия (рабдомиолиз) и острая почечная недостаточность. Однако наблюдались и отдельные случаи повышения уровня КФК и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. В случае возникновения симптомов ЗНС или необъяснимой лихорадки все нейролептики, в том числе Арилентал, следует отменить.

Гипергликемия и сахарный диабет

Гипергликемия, в некоторых случаях чрезвычайно тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, в т.ч. с летальным исходом, была отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в том числе арипипразол. Факторы риска тяжелых осложнений включают ожирение и наличие диабета в семейном анамнезе. В исследованиях арипипразола не отмечено значимых различий в частоте развития гипергликемических побочных реакций (включительно с сахарным диабетом) или патологических уровней глюкозы по сравнению с таковыми при применении плацебо. На основе имеющихся данных невозможно провести точную сравнительную оценку частоты гипергликемических побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих любые нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать по повышению уровня глюкозы.

Сердечно-сосудистые расстройства

С осторожностью следует применять препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с ишемической болезнью сердца или перенесенным инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью и нарушениями проводимости), цереброваскулярными заболеваниями и состояниями, которые приводят к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия и прием гипотензивных препаратов), артериальной гипертензией, включая прогрессирующей или злокачественной гипертензией.

При лечении антипсихотическими лекарственными средствами наблюдались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто наблюдаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразола нужно выявить все возможные факторы риска ВТЭ и принять все профилактические меры.

Удлинение интервала QT

Частота удлинения интервала QT при лечении арипипразола была сравнима с таковой при применении плацебо. Однако следует соблюдать осторожность при применении арипипразола пациентам, в семейном анамнезе которых есть случаи удлинения интервала QT (см. раздел «Побочные реакции»).

Эпилептические приступы

Наблюдались редкие случаи эпилептических приступов при лечении арипипразола. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией в анамнезе или наличием состояний, связанных с эпилептическими припадками.

Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции.

Повышенная летальность: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были различными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например, сердечная недостаточность, внезапный летальный исход) или инфекционную (например, пневмония) природу (см. Раздел «Побочные реакции»).

Цереброваскулярные побочные реакции: у пациентов пожилого возраста (средний возраст — 84 года, диапазон 78–88 лет) наблюдались цереброваскулярные побочные реакции (например, инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом. Была отмечена выраженная взаимосвязь между дозами препарата и появлением цереброваскулярных побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол.

Арилентал не показан для лечения пациентов с психозом на фоне деменции.

Гиперчувствительность

При использовании арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности, которые характеризуются аллергическими симптомами (см. раздел «Побочные реакции»).

Увеличение массы тела

У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто наблюдается увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применения нейролептиков, которые вызывают увеличение массы тела, а также вследствие не здорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. При постмаркетинговых исследованиях препарата было отмечено увеличение массы тела пациентов. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела, как правило, наблюдались у пациентов со значительными факторами риска, такими как наличие в анамнезе сахарного диабета, нарушений со стороны щитовидной железы, наличие аденомы гипофиза.

В исследованиях с участием пациентов подросткового возраста, с биполярной манией, было отмечено повышение массы тела на фоне лечения арипипразола через 4 недели терапии. Необходимо контролировать массу тела у подростков с биполярной манией. При существенном повышении массы тела может быть показано снижение дозы (см. раздел «Побочные реакции»).

Дисфагия

Нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушения моторики пищевода и аспирации желудочного содержимого. Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.

Патологическая склонность к азартным играм и другие расстройства импульсного контроля.

Пациенты могут чувствовать усиление случаев патологической склонности, особенно к азартным играм, и неспособность контролировать эти приступы во время приема арипипразола. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимом влечении к покупкам, переедании или неконтролируемой тяге к еде и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы врачи сообщали пациентам о развитии новых или вышеупомянутых расстройств при лечении арипипразола. Следует отметить, что симптомы импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством; однако иногда сообщали о прекращении побуждений при уменьшении дозы препарата или при прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут нанести вред пациенту и другим людям, если они не определены. Если у пациента разовьются такие склонности во время приема арипипразола, необходимо решить вопрос об уменьшении дозы или прекращения лечения.

Лактоза

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.

Пациенты с сопутствующим заболеванием СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и СДВГ, очень ограниченные данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.

Падение

Арипипразол может вызвать сонливость, ортостатическую гипотензию, моторную и сенсорную нестабильность, которые могут привести к падениям. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с более высоким риском, а также следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз препарата (например, пациенты пожилого возраста ослабленные пациенты, см. раздел «Способ применения и дозы»).