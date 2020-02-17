Арилентал (Arilenthal) (251906) - инструкция по применению ATC-классификация
Арилентал инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: aripiprazole;
1 таблетка содержит арипипразола 10 мг или 15 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (тип 101); лактозы моногидрат; крахмал кукурузный; гидроксипропилцеллюлоза; целлюлоза микрокристаллическая (тип 102); магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства:
Арилентал, таблетки, 10 мг, № 7 в блистере, 4 блистера в пачке: таблетки белого цвета, капсулоподобные двояковыпуклые, с гравировкой «10» с одной стороны и «ZL» с другой;
Арилентал, таблетки, 15 мг, № 7 в блистере, 4 блистера в пачке: таблетки белого цвета, круглые двояковыпуклые, с гравировкой «15» с одной стороны и «ZL» с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на нервную систему. Психолептические средства. Антипсихотические средства. Другие антипсихотические средства. Арипипразол.
Код АТС N05A X12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Антипсихотический препарат (нейролептик). Предполагается, что терапевтическое действие арипипразола при шизофрении и биполярном расстройстве I типа обусловлено сочетанием частичной агонистической активности в отношении D2-дофаминовых и 5HT1А-серотониновых рецепторов и антагонистической активностью в отношении 5HT2А-серотониновых рецепторов.
Арипипразол имеет высокую аффинность in vitro к D2- и D3-дофаминовым рецепторам, 5HT1А- и 5HT2А-серотониновым рецепторам и умеренную аффинность к D4-дофаминовым, 5HT2С- и 5HT7-серотониновым, α1-адренорецепторам и гистаминовым H1-рецепторам. Арипипразол характеризуется также умеренной аффинностью к участкам обратного захвата серотонина и отсутствием аффинности к мускариновым рецепторам.
Взаимодействие с другими рецепторами, кроме подтипов дофамина и серотонина, может объяснять некоторые другие клинические эффекты арипипразола.
В экспериментальных исследованиях на животных арипипразол проявлял антагонизм в отношении допаминергической гиперактивности и агонизм относительно допаминергической гипоактивности.
Арипипразол в дозах от 0,5 до 30 мг 1 раз в сутки у здоровых добровольцев в течение 2 недель показал дозозависимое снижение связывания 11С-раклоприда, лиганда D2/D3-рецепторов, с хвостатым ядром и корой, согласно данным позитронно-эмиссионной томографии.
Фармакокинетика.
Всасывание
После приема внутрь арипипразол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Cmax в плазме крови достигается через 3–5 часов. Арипипразол подвергается минимальному пресистемному метаболизму. Биодоступность — 87%. Прием жирной пищи не влияет на фармакокинетику арипипразола.
Распределение и метаболизм
Арипипразол интенсивно распределяется в тканях, воображаемый объем распределения (Vd) составляет 4,9 л/кг, что указывает на большое экстраваскулярное распределение. При терапевтической концентрации более 99% арипипразола и дегидроарипипразола связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином.
Интенсивно метаболизируется в печени тремя способами: дегидрированием, гидроксилированием и N-дезалкилированием. In vitro дегидрирование и гидроксилирование арипипразола происходит под действием изоферментов CYP3A4 и CYP2D6, а N-дезалкилирование — CYP3A4.
Активность Арилентала главным образом обусловлена наличием неизмененного арипипразола, находящегося в системном кровотоке.
В равновесном состоянии AUC дегидроарипипразола в плазме крови составляет около 40% AUC арипипразола.
Выведение
Период полувыведения (T1/2) арипипразола составляет около 75 часов при высокой метаболизирующей активности CYP2D6 и примерно 146 часов при низкой метаболизирующей активности CYP2D6.
После однократного приема меченного 14C арипипразола примерно 27% и 60% радиоактивности определяется в моче и кале соответственно. Менее 1% неизмененного арипипразола определяется в моче и примерно 18% принятой дозы в неизмененном виде выводится с калом. Общий клиренс арипипразола составляет 0,7 мл/мин/кг, главным образом за счет выведения печенью.
Фармакокинетика в особых группах пациентов.
Дети
Фармакокинетика арипипразола и дегидроарипипразола у пациентов в возрасте от 10 до 17 лет была аналогичной таковой у взрослых после корректировки по разнице в массе тела.
Пациенты пожилого возраста
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых добровольцев пожилого возраста и более молодых пациентов отсутствуют. Отсутствуют видимые различия фармакокинетики у разных возрастных групп пациентов с шизофренией.
Пол
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых мужчин и женщин отсутствуют. Также не обнаружено влияния пола на фармакокинетику арипипразола у пациентов с шизофренией.
Курение
Фармакокинетическая оценка популяции не обнаружила клинически значимого влияния, связанного с курением, на фармакокинетику арипипразола.
Раса
Фармакокинетическая оценка популяции не обнаружила клинически значимых, связанных с расой различий фармакокинетики арипипразола.
Нарушение функции почек
Было обнаружено, что фармакокинетические характеристики арипипразола и дегидроарипипразола одинаковы как у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек, так и у молодых здоровых добровольцев.
Нарушение функции печени
В исследованиях у пациентов с циррозом печени различной степени (классы А, В и С по Чайлд-Пью) после однократного приема арипипразола не обнаружено существенного влияния нарушения функции печени на фармакокинетику арипипразола и дегидроарипипразола. В связи с нехваткой данных невозможно сделать окончательные выводы о метаболической активности у пациентов с декомпенсированным циррозом печени (класс С по Чайлд-Пью).
Не применять детям.
Показания
Лечение шизофрении у взрослых.
Лечение маниакальных эпизодов средней и тяжелой степени при биполярном расстройстве I типа, а также для профилактики развития новых маниакальных эпизодов у взрослых, ранее перенесших маниакальные эпизоды и отвечающих на лечение арипипразолом.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к арипипразолу и другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Вследствие антагонизма к α1-адренорецепторам арипипразол может усиливать эффект некоторых антигипертензивных препаратов.
Поскольку арипипразол влияет на центральную нервную систему (ЦНС), следует соблюдать осторожность в случае одновременного приема алкоголя или препаратов, влияющих на ЦНС, в связи с возможными перекрестными нежелательными реакциями, например седацией (см. раздел «Побочные реакции»).
Следует с осторожностью применять арипипразол в сочетании с другими лекарственными средствами, которые удлиняют интервал QT или нарушают электролитный баланс.
Потенциальное влияние других лекарственных средств на действие арипипразола.
Не выявлено значимого влияния блокатора H2-рецепторов фамотидина, который вызывает значительное подавление секреции соляной кислоты в желудке, на фармакокинетику арипипразола, несмотря на снижение скорости всасывания арипипразола.
Известны различные пути метаболизма арипипразола, в том числе с участием ферментов CYP2D6 и CYP3A4, но не ферментов CYP1A. Таким образом, курильщикам корректировать дозу не нужно.
Хинидин и другие ингибиторы CYP2D6.
У здоровых добровольцев мощные ингибиторы CYP2D6 (хинидин) повышали AUC арипипразола на 107%, при этом Cmax оставалась неизменной. AUC и Cmax дегидроарипипразола, активного метаболита снижались на 32% и 47% соответственно. В связи с этим необходимо уменьшать дозу Арилентала примерно в два раза при назначении его с хинидином. Другие мощные ингибиторы CYP2D6, такие как флуоксетин и пароксетин, вероятно, оказывают аналогичное воздействие, следовательно, необходимо подобное снижение дозы.
Кетоконазол и другие ингибиторы CYP3A4.
При исследованиях у здоровых добровольцев мощный ингибитор CYP3A4 (кетоконазол) повышал AUC и Cmax арипипразола на 63% и 37% соответственно. AUC и Cmax дегидроарипипразола увеличивались на 77% и 43% соответственно. У лиц с пониженным метаболизмом CYP2D6 одновременный прием мощных ингибиторов CYP3A4 может привести к появлению более высоких концентраций арипипразола в плазме крови по сравнению с пациентами с активным метаболизмом CYP2D6.
В случае необходимости одновременного применения кетоконазола или других мощных ингибиторов CYP3A4 с арипипразолом потенциальные преимущества должны превышать возможные риски для пациента. В случае одновременного назначения арипипразола и кетоконазола дозу арипипразола нужно уменьшить примерно наполовину. Другие мощные ингибиторы CYP3A4, такие как итраконазол и ингибиторы протеазы ВИЧ, теоретически могут давать такие же эффекты, следовательно, нужно соответственно снижать дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).
После прекращения приема ингибитора CYP2D6 или CYP3A4 дозу арипипразола нужно повысить до уровня, который применялся до начала сопутствующего лечения.
Возможно незначительное повышение концентраций арипипразола в плазме при одновременном применении слабых ингибиторов CYP3A4 (например дилтиазема) или CYP2D6 (эсциталопрама).
Карбамазепин и другие индукторы CYP3A4.
Прием 30 мг арипипразола вместе с карбамазепином, мощным индуктором CYP3A4, сопровождался снижением на 68% и 73% максимальной концентрации в плазме крови (Cmax) и площади под кривой «концентрация-время» (AUC) арипипразола соответственно и снижением на 69% и 71% Cmax и AUC его активного метаболита дегидроарипипразола соответственно по сравнению с соответствующими показателями монотерапии арипипразола.
Дозу арипипразола нужно удвоить в случае его одновременного приема с карбамазепином. Совместное применение арипипразола и других мощных индукторов CYP3A4 (такие как рифампицин, рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон, эфавиренз, невирапин и зверобой продырявленный) теоретически имеют аналогичное воздействие, поэтому необходимо соответствующее повышение дозы. После прекращения приема мощных индукторов CYP3A4 дозу арипипразола следует уменьшить до рекомендуемой.
Вальпроат и литий.
При одновременном приеме лития или вальпроата с арипипразолом никаких клинически значимых изменений в концентрациях арипипразола не замечали, поэтому коррекция дозы не требуется.
Потенциальное влияние арипипразола на действие других лекарственных средств.
Арипипразол в дозах 10–30 мг в сутки значимо не влияет на метаболизм субстратов CYP2D6 (соотношение декстрометорфана/3-метоксиморфина), CYP2C9 (варфарин), CYP2C19 (омепразол) и CYP3A4 (декстрометорфан). Кроме того, арипипразол и его основной метаболит дегидроарипипразол не изменял метаболизм с участием фермента CYP1A2 in vitro. Маловероятно клинически значимое влияние арипипразола на лекарственные средства, которые метаболизируются с участием этих ферментов.
В случае одновременного приема арипипразола с вальпроатом, литием или ламотриджином не было отмечено клинически значимых изменений концентраций вальпроата, лития или ламотриджина.
Серотониновый синдром.
У пациентов, принимавших арипипразол, наблюдались случаи серотонинового синдрома; особенно в случае одновременного применения с другими серотонинергическими препаратами, такими как СИОЗС (селективный ингибитор обратного захвата серотонина/норадреналина), или с лекарственными средствами, повышающими концентрацию арипипразола (см. раздел «Побочные реакции»).
Особенности применения
При антипсихотическом лечении достижение улучшения клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациентов.
Суицид
Появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими расстройствами и нарушениями настроения и в некоторых случаях наблюдалась вскоре после начала применения антипсихотического лечения, включая лечение арипипразола (см. раздел «Побочные реакции»). Антипсихотических лечение должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, которые относятся к группе повышенного риска.
Поздняя дискинезия
Редко сообщали о симптомах поздней дискинезии у пациентов, принимавших арипипразол в течение периода до одного года. В случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращение лечения (см. раздел «Побочные реакции»). Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.
Другие экстрапирамидные симптомы
При применении арипипразола у детей наблюдались акатизия и паркинсонизм. В случае появления признаков других экстрапирамидных симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы и вести тщательный клинический контроль за состоянием пациента.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)
ЗНС представляет собой комплекс симптомов, связанный с применением антипсихотических лекарственных средств, который потенциально может иметь летальный исход. В клинических исследованиях арипипразола случаи развития ЗНС были редкими. Этот синдром имеет следующие клинические проявления: гиперпирексия (крайне высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечные аритмии). Кроме того, иногда возникают увеличение активности КФК, миоглобинурия (рабдомиолиз) и острая почечная недостаточность. Однако наблюдались и отдельные случаи повышения уровня КФК и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. В случае возникновения симптомов ЗНС или необъяснимой лихорадки все нейролептики, в том числе Арилентал, следует отменить.
Гипергликемия и сахарный диабет
Гипергликемия, в некоторых случаях чрезвычайно тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, в т.ч. с летальным исходом, была отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в том числе арипипразол. Факторы риска тяжелых осложнений включают ожирение и наличие диабета в семейном анамнезе. В исследованиях арипипразола не отмечено значимых различий в частоте развития гипергликемических побочных реакций (включительно с сахарным диабетом) или патологических уровней глюкозы по сравнению с таковыми при применении плацебо. На основе имеющихся данных невозможно провести точную сравнительную оценку частоты гипергликемических побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих любые нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать по повышению уровня глюкозы.
Сердечно-сосудистые расстройства
С осторожностью следует применять препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с ишемической болезнью сердца или перенесенным инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью и нарушениями проводимости), цереброваскулярными заболеваниями и состояниями, которые приводят к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия и прием гипотензивных препаратов), артериальной гипертензией, включая прогрессирующей или злокачественной гипертензией.
При лечении антипсихотическими лекарственными средствами наблюдались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто наблюдаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразола нужно выявить все возможные факторы риска ВТЭ и принять все профилактические меры.
Удлинение интервала QT
Частота удлинения интервала QT при лечении арипипразола была сравнима с таковой при применении плацебо. Однако следует соблюдать осторожность при применении арипипразола пациентам, в семейном анамнезе которых есть случаи удлинения интервала QT (см. раздел «Побочные реакции»).
Эпилептические приступы
Наблюдались редкие случаи эпилептических приступов при лечении арипипразола. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией в анамнезе или наличием состояний, связанных с эпилептическими припадками.
Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции.
Повышенная летальность: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были различными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например, сердечная недостаточность, внезапный летальный исход) или инфекционную (например, пневмония) природу (см. Раздел «Побочные реакции»).
Цереброваскулярные побочные реакции: у пациентов пожилого возраста (средний возраст — 84 года, диапазон 78–88 лет) наблюдались цереброваскулярные побочные реакции (например, инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом. Была отмечена выраженная взаимосвязь между дозами препарата и появлением цереброваскулярных побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол.
Арилентал не показан для лечения пациентов с психозом на фоне деменции.
Гиперчувствительность
При использовании арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности, которые характеризуются аллергическими симптомами (см. раздел «Побочные реакции»).
Увеличение массы тела
У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто наблюдается увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применения нейролептиков, которые вызывают увеличение массы тела, а также вследствие не здорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. При постмаркетинговых исследованиях препарата было отмечено увеличение массы тела пациентов. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела, как правило, наблюдались у пациентов со значительными факторами риска, такими как наличие в анамнезе сахарного диабета, нарушений со стороны щитовидной железы, наличие аденомы гипофиза.
В исследованиях с участием пациентов подросткового возраста, с биполярной манией, было отмечено повышение массы тела на фоне лечения арипипразола через 4 недели терапии. Необходимо контролировать массу тела у подростков с биполярной манией. При существенном повышении массы тела может быть показано снижение дозы (см. раздел «Побочные реакции»).
Дисфагия
Нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушения моторики пищевода и аспирации желудочного содержимого. Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.
Патологическая склонность к азартным играм и другие расстройства импульсного контроля.
Пациенты могут чувствовать усиление случаев патологической склонности, особенно к азартным играм, и неспособность контролировать эти приступы во время приема арипипразола. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимом влечении к покупкам, переедании или неконтролируемой тяге к еде и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы врачи сообщали пациентам о развитии новых или вышеупомянутых расстройств при лечении арипипразола. Следует отметить, что симптомы импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством; однако иногда сообщали о прекращении побуждений при уменьшении дозы препарата или при прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут нанести вред пациенту и другим людям, если они не определены. Если у пациента разовьются такие склонности во время приема арипипразола, необходимо решить вопрос об уменьшении дозы или прекращения лечения.
Лактоза
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.
Пациенты с сопутствующим заболеванием СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и СДВГ, очень ограниченные данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.
Падение
Арипипразол может вызвать сонливость, ортостатическую гипотензию, моторную и сенсорную нестабильность, которые могут привести к падениям. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с более высоким риском, а также следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз препарата (например, пациенты пожилого возраста ослабленные пациенты, см. раздел «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Препарат применять внутрь.
Шизофрения
Рекомендуется назначать Арилентал в начальной дозе 10 или 15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Поддерживающая доза составляет 15 мг в сутки. Доказана эффективность препарата в дозах от 10 до 30 мг в сутки. Повышение эффективности при приеме суточной дозы, превышающей 15 мг, продемонстрировано не было, хотя отдельным пациентам может быть полезна повышенная доза.
Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа: рекомендуемая начальная доза препарата Арилентал составляет 15 мг. Эту дозу принимать 1 раз в сутки независимо от приема пищи в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения. Для некоторых пациентов может быть эффективным повышение дозы. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Профилактика рецидивов развития новых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа: для предупреждения рецидивов маниакальных эпизодов у пациентов, принимавших арипипразол в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения, следует продолжать прием препарата в той же дозе. Учитывая клиническое состояние пациента возможна коррекция суточной дозы, в том числе ее снижение.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции печени. Пациентам со слабой или умеренной степенью печеночной недостаточности коррекция дозы не требуется. Для предоставления рекомендаций пациентам с тяжелым нарушением функции печени недостаточно имеющихся данных. Дозу этим пациентам следует подбирать осторожно. Пациентам с тяжелым нарушением функции печени максимальную суточную дозу 30 мг применять с осторожностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты с нарушением функции почек. Пациентам с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста. Безопасность и эффективность арипипразола в лечении шизофрении или маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа для пациентов в возрасте старше 65 лет не установлена. Принимая во внимание более высокую чувствительность этой популяции пациентов, следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз препарата, если позволяют другие клинические факторы (см. раздел «Особенности применения»).
Пол. Коррекция дозы в зависимости от пола пациента не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»).
Курение. Учитывая путь метаболизма арипипразола, курильщикам коррекция дозы не требуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Коррекция дозы в связи с взаимодействиями. В случае одновременного введения мощных ингибиторов CYP3A4 или CYP2D6 с арипипразолом дозу арипипразола следует снизить. Если из схемы комбинированного лечения исключается ингибитор CYP3A4 или CYP2D6, дозу арипипразола следует повысить (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
В случае одновременного введения мощных индукторов CYP3A4 с арипипразолом дозу арипипразола следует повысить. Если из схемы комбинированного лечения исключается индуктор CYP3A4 дозу арипипразола следует уменьшить до рекомендуемой (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Побочные реакции
Наиболее частыми побочными реакциями были акатизия и тошнота. Каждый из указанных симптомов возникал более чем у 3% пациентов, принимавших арипипразол перорально.
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и частотой: очень часто (≥1/10), часто (≥ 1/100 — <1/10), нечасто (≥ 1/1000 — <1/100), редко (≥ 1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным).
Частота побочных реакций, зарегистрированных в постмаркетинговый период применения, не может быть оценена, поскольку они получены из спонтанных отчетов, поэтому частота этих побочных реакций классифицируется как неизвестна.
|Класс систем органов
|Часто
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Алергические реакции (например, анафилактические реакции; ангионевротический отек, включая отек языка; отек языка, отек лица, зуд или крапивница)
|Со стороны эндокринной системы
|Гиперпролактинемия
|Диабетическая гиперосмолярная кома, диабетический кетоацидоз
|Со стороны обмена веществ и питания
|Сахарный диабет
|Гипергликемия
|Гипонатриемия, анорексия, снижение массы тела, увеличение массы тела
|Со стороны психики
|Бессонница, беспокойство, возбуждение
|Депрессия, гиперсексуальность
|Попытки суицида, суицидальное мышление и завершенное самоубийство (см. раздел «Особенности применения»), патологическая страсть к азартным играм, расстройства импульсного контроля, компульсивное переедание, непреодолимая тяга к покупкам, пориомания, агрессивность, возбуждение, нервозность
|Со стороны нервной системы
|Акатизия, экстрапирамидные нарушения, тремор, головная боль, седативный эффект, сонливость, головокружение
|Поздняя дискинезия, дистония
|Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС), большой судорожный приступ, серотониновый синдром, нарушение речи
|Со стороны органов зрения
|Размытость поля зрения
|Диплопия
|Окулогирный криз
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Внезапный летальный исход, пируэтная желудочковая тахикардия, удлинение интервала QT, желудочковая аритмия, остановка сердечной деятельности, брадикардия
|Со стороны сосудов
|Ортостатическая гипотензия
|Венозная тромбоэмболия (включая легочную эмболию и тромбоз глубоких вен), гипертензия, синкопе
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Икота
|Аспирационная пневмония, ларингоспазм, ротоглоточный спазм
|Со стороны пищеварительной системы
|Запор, диспепсия, тошнота, избыточное слюноотделение, рвота
|Панкреатит, дисфагия, диарея, дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Печеночная недостаточность, гепатит, желтуха, повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышение уровня гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), повышение уровня щелочной фосфатазы
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь, реакции фоточувствительности, аллопеция, усиленное потоотделение
|Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканей
|Рабдомиолиз, миалгия, ригидность мышц
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Недержание мочи, задержка мочеиспускания
|Беременность, послеродовые и перинатальные состояния
|Синдром отмены препарата у новорожденных (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»)
|Со стороы половых органов и молочной железы
|Приапизм
|Осложнения общего характера и реакции в месте введения
|Усталость
|Нарушения температурной регуляции (например, гипотермия, пирексия), боль в грудной клетке, периферический отек
|Лабораторные исследования
|Повышение уровня глюкозы в крови, повышение уровня гликозилированного гемоглобина, колебания уровня глюкозы крови, повышение уровня креатинфосфокиназы
Описание отдельных побочных реакций
Дистония
Классовый эффект: симптомы дистонии, длительного патологического сокращения групп мышц, могут появиться у предрасположенных пациентов в течение первых нескольких дней лечения. Дистонические симптомы включают: спазм мышц шеи, иногда прогрессирует до сжатия горла, затрудненное глотание, затрудненное дыхание и/или выпячивание языка. Хотя эти симптомы могут возникать при низких дозах, они случаются чаще и с большей тяжестью при применении более высоких доз антипсихотических препаратов первого поколения. Повышенный риск острой дистонии наблюдается у мужчин и пациентов младших возрастных групп.
Пролактин
В клинических испытаниях по одобренным показаниям и в постмаркетинговых наблюдениях были случаи как увеличения, так и уменьшения пролактина в сыворотке крови по сравнению с исходным уровнем.
Лабораторные показатели
Повышения уровня КФК, как правило, преходящие и бессимптомные, наблюдались у 3,5% пациентов, получавших арипипразол.
Патологическая страсть к азартным играм и другие расстройства контроля импульсной поведения
Патологическая страсть к азартным играм, гиперсексуальность, непреодолимое влечение к покупкам, переедание или неконтролируемое влечение к пище могут возникать у пациентов, принимающих арипипразол.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Работники здравоохранения должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере, по 4 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Актавис Лтд./Actavis Ltd.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
BLB015, BLB016, Булебел Индастриал Эстейт., г. Зейтун, ZTN3000, Мальта/
BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta.
Заявитель
ЗАО «Фармлига».
Местонахождение заявителя
Ул. Мейстру, 9, г. Вильнюс, LT-02189, Литовская Республика.