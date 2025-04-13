Киев (адрес не указан)
Доступно в 580 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
684,10
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
591,57
Экономия при брони: -35,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
766,54
Экономия при брони: -46,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
621,05
Экономия при брони: -37,69 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
802,71
Экономия при брони: -49,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
597,91
Экономия при брони: -45,36 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
599,14
Экономия при брони: -47,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
756,16
Экономия при брони: -25,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
606,16
Экономия при брони: -36,24 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -15,60 грн