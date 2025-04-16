Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
607,97
Экономия при брони: -69,55 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
529,04
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
781,34
Экономия при брони: -70,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
666,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -18,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
625,28
Экономия при брони: -73,07 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
291,51
Экономия при брони: -15,36 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
397,01
Экономия при брони: -14,65 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
656,21
Экономия при брони: -33,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
660,90
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
617,11
Экономия при брони: -64,90 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн