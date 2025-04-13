Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
758,79
Экономия при брони: -33,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
605,33
Экономия при брони: -53,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
570,80
Экономия при брони: -13,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
671,70
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
597,50
Экономия при брони: -66,78 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
494,54
Экономия при брони: -30,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
594,30
Экономия при брони: -75,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
599,70
Экономия при брони: -55,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga