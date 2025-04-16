Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
599,81
Экономия при брони: -34,65 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
772,99
Экономия при брони: -62,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
584,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
744,00
Экономия при брони: -89,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
613,07
Экономия при брони: -32,39 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
760,56
Экономия при брони: -37,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
608,43
Экономия при брони: -35,31 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
773,21
Экономия при брони: -61,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
606,99
Экономия при брони: -33,87 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
788,24
Экономия при брони: -77,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
589,06
Экономия при брони: -31,86 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
795,24
Экономия при брони: -84,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
622,34
Экономия при брони: -29,32 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
604,01
Экономия при брони: -26,91 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
623,61
Экономия при брони: -34,97 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
583,91
Экономия при брони: -26,71 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
779,94
Экономия при брони: -69,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
538,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
623,77
Экономия при брони: -30,75 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
743,61
Экономия при брони: -33,11 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
578,12
Экономия при брони: -56,12 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
744,00
Экономия при брони: -89,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн