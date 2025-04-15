Киев
Арилентал (Arilenthal)

Арилентал (Arilenthal)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 159 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
471,26
Экономия при брони: -56,79 грн
414,47 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
542,82 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
633,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
559,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
683,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
424,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
791,83
Экономия при брони: -118,43 грн
673,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
631,28
Экономия при брони: -79,11 грн
552,17 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
285,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
279,55 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
683,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -12,30 грн
559,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
683,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
279,55 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
683,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -12,30 грн
559,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
734,90
Экономия при брони: -51,50 грн
683,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
520,32 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
674,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
284,00
Экономия при брони: -4,45 грн
279,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
563,70
Экономия при брони: -4,60 грн
559,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
564,70
Экономия при брони: -5,60 грн
559,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
601,87
Экономия при брони: -53,69 грн
548,18 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
703,19
Экономия при брони: -50,11 грн
653,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -12,30 грн
559,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
683,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -12,30 грн
559,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
714,40
Экономия при брони: -31,00 грн
683,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40 грн
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