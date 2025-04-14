Днепр (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
627,51
Экономия при брони: -53,07 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
650,82
Экономия при брони: -41,44 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
807,41
Экономия при брони: -52,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
636,23
Экономия при брони: -57,89 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
426,67
Экономия при брони: -15,75 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
641,45
Экономия при брони: -27,03 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
343,50
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
613,44
Экономия при брони: -45,75 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
710,91
Экономия при брони: -43,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
584,13
Экономия при брони: -21,24 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
610,85
Экономия при брони: -33,07 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
593,84
Экономия при брони: -40,99 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
779,15
Экономия при брони: -68,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
619,36
Экономия при брони: -67,18 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
520,26
Экономия при брони: -19,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
625,27
Экономия при брони: -57,68 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
750,80
Экономия при брони: -39,95 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
611,60
Экономия при брони: -59,32 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
689,61
Экономия при брони: -22,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
605,26
Экономия при брони: -30,72 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
620,41
Экономия при брони: -34,45 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
586,60
Экономия при брони: -43,72 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
704,77
Экономия при брони: -37,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
621,75
Экономия при брони: -69,55 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
464,27
Экономия при брони: -30,14 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн