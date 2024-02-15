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Активные вещества — “А”АРИПИПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM)

АРИПИПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 23 препарата
Арилентал таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Farmlyga
Арилентал Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Farmlyga
В 517 аптеках
от 407,16 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Acino
В 414 аптеках
от 314,67 грн
Цены в аптеках
Арилентал таблетки, 15 мг, блистер, № 28; Farmlyga
Арилентал Таблетки, 15 мг, блистер, № 28 Farmlyga
В 336 аптеках
от 493,13 грн
Цены в аптеках
Фрейм® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Фрейм® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 254 аптеках
от 261,70 грн
Цены в аптеках
Абизол таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Nobel
Абизол Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Nobel
В 192 аптеках
от 196,94 грн
Цены в аптеках
Фрейм® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Фармак
Фрейм® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Фармак
В 155 аптеках
от 308,78 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Acino
В 154 аптеках
от 652,91 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Acino
В 115 аптеках
от 327,51 грн
Цены в аптеках
Зикалор таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 99 аптеках
от 314,01 грн
Цены в аптеках
Абизол таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Nobel
Абизол Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Nobel
В 98 аптеках
от 350,99 грн
Цены в аптеках
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30; Дарница
Минтегра Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30 Дарница
В 78 аптеках
от 250,10 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Acino
В 47 аптеках
от 113,14 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 60; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 60 Acino
В 45 аптеках
от 813,55 грн
Цены в аптеках
Зикалор таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 35 аптеках
от 366,10 грн
Цены в аптеках
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 30 мг, блистер, № 30; Дарница
Минтегра Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 30 мг, блистер, № 30 Дарница
В 30 аптеках
от 574,55 грн
Цены в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Acino
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Acino
В 28 аптеках
от 117,61 грн
Цены в аптеках
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 30; Дарница
Минтегра Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 30 Дарница
В 19 аптеках
от 426,15 грн
Цены в аптеках
Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28; NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
Абизол Изитаб Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 28 NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
В 18 аптеках
от 360,43 грн
Цены в аптеках
Арип Мт таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Torrent
Арип Мт Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Torrent
В 12 аптеках
от 321,50 грн
Цены в аптеках
Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 28; NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
Абизол Изитаб Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 28 NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
В 9 аптеках
от 472,41 грн
Цены в аптеках
Зилаксера® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Зилаксера® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 18 аптеках других городов
от 196,93 грн
Цены в других городах
Зилаксера® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Зилаксера® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Зилаксера® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Зилаксера® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.

атипичный нейролептик. Арипипразол проявляет типичный антагонизм к допаминовым рецепторам D2 подтипа в мезолимбическом пути, при этом обладая уникальным свойством частичного агонизма к тем же рецепторам в мезокортикальном пути. Подобно другим атипичным нейролептикам арипипразол проявляет выраженный антагонизм к серотониновым рецепторам 5HT2a-подтипа и, подобно зипразидону, агонизм к 5HT1a-рецепторам. При этом новый арипипразол имеет наименьшее сродство среди всех атипичных антипсихотических средств к адренергическим (α1), гистаминовым (H1) и мускариновым (M1) рецепторам. Такой фармакодинамический спектр объясняет высокую терапевтическую эффективность арипипразола при шизофрении и биполярных расстройствах и в то же время низкую частоту и незначительную выраженность побочных эффектов, в том числе увеличение массы тела и двигательных расстройств. Последнее имеет исключительное значение при долгосрочной терапии психозов. Отмечена способность арипипразола снижать уровень пролактина, глюкозы и липидов крови, значимость этих изменений требует дальнейших исследований. Важной положительной чертой действия арипипразола является его способность уменьшать продолжительность интервала Q–T на ЭКГ, что может свидетельствовать о более высокой сердечно-сосудистой безопасности препарата.
Биодоступность при пероральном приеме — около 87%. Cmax в плазме крови достигается через 3–5 ч после приема. В терапевтической концентрации аринипразол и его основной метаболит более чем на 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. T½ апипразола — 75 ч, его метаболита дегидроапипразола — 94 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2 нед приема, поэтому максимальный терапевтический эффект препарата достигается не сразу. Объем распределения в равновесном состоянии большой (404 л или 4,9 л/кг).

шизофрения, биполярные расстройства.

обычно назначают в дозе 10–15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. При необходимости дозу повышают до 20–30 мг/сут.

повышенная чувствительность к арипипразолу.

выражены незначительно. Возможны незначительное увеличение массы тела, сонливость или бессонница, незначительная головная боль, редко — ортостатическая реакция, в единичных случаях — развитие злокачественного нейролептического синдрома, судорожные припадки.

не требуется коррекции дозы препарата у больных с почечной или печеночной недостаточностью, лиц пожилого возраста, курильщиков, пациентов разных рас.
В связи с возможностью развития ортостатических реакций следует применять с осторожностью у лиц с ИБС или патологией сосудов головного мозга.

арипипразол метаболизируется изоферментами системы цитохрома: P450 3A4 и 2D6, поэтому возможны взаимодействия с другими лекарственными средствами. Например, сильными ингибиторами 2D6 являются пароксетин и флуоксетин, поэтому при сочетанном назначении следует начинать лечение арипипразолом с половинной дозы. При одновременном применении с карбамазепином, индуктором 3A4, лечение начинают с повышенной дозы.

наиболее вероятны рвота, сонливость, тремор. Возможны также ацидоз, агрессивное поведение, фибрилляция предсердий, брадикардия, артериальная гипотензия, сомноленция, гипокалиемия, кома, судороги. Специфического антидота нет. Показано промывание желудка, назначение активированного угля, обеспечение проходимости дыхательных путей, мониторинг ЭКГ, симптоматическая терапия. Гемодиализ неэффективен ввиду высокой степени связывания арипипразола с белками плазмы крови.