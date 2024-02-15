атипичный нейролептик. Арипипразол проявляет типичный антагонизм к допаминовым рецепторам D2 подтипа в мезолимбическом пути, при этом обладая уникальным свойством частичного агонизма к тем же рецепторам в мезокортикальном пути. Подобно другим атипичным нейролептикам арипипразол проявляет выраженный антагонизм к серотониновым рецепторам 5HT 2a -подтипа и, подобно зипразидону, агонизм к 5HT 1a -рецепторам. При этом новый арипипразол имеет наименьшее сродство среди всех атипичных антипсихотических средств к адренергическим (α 1 ), гистаминовым (H 1 ) и мускариновым (M 1 ) рецепторам. Такой фармакодинамический спектр объясняет высокую терапевтическую эффективность арипипразола при шизофрении и биполярных расстройствах и в то же время низкую частоту и незначительную выраженность побочных эффектов, в том числе увеличение массы тела и двигательных расстройств. Последнее имеет исключительное значение при долгосрочной терапии психозов. Отмечена способность арипипразола снижать уровень пролактина, глюкозы и липидов крови, значимость этих изменений требует дальнейших исследований. Важной положительной чертой действия арипипразола является его способность уменьшать продолжительность интервала Q–T на ЭКГ, что может свидетельствовать о более высокой сердечно-сосудистой безопасности препарата.

Биодоступность при пероральном приеме — около 87%. C max в плазме крови достигается через 3–5 ч после приема. В терапевтической концентрации аринипразол и его основной метаболит более чем на 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. T ½ апипразола — 75 ч, его метаболита дегидроапипразола — 94 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2 нед приема, поэтому максимальный терапевтический эффект препарата достигается не сразу. Объем распределения в равновесном состоянии большой (404 л или 4,9 л/кг).