АРИПИПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM) Действующее вещество
атипичный нейролептик. Арипипразол проявляет типичный антагонизм к допаминовым рецепторам D2 подтипа в мезолимбическом пути, при этом обладая уникальным свойством частичного агонизма к тем же рецепторам в мезокортикальном пути. Подобно другим атипичным нейролептикам арипипразол проявляет выраженный антагонизм к серотониновым рецепторам 5HT2a-подтипа и, подобно зипразидону, агонизм к 5HT1a-рецепторам. При этом новый арипипразол имеет наименьшее сродство среди всех атипичных антипсихотических средств к адренергическим (α1), гистаминовым (H1) и мускариновым (M1) рецепторам. Такой фармакодинамический спектр объясняет высокую терапевтическую эффективность арипипразола при шизофрении и биполярных расстройствах и в то же время низкую частоту и незначительную выраженность побочных эффектов, в том числе увеличение массы тела и двигательных расстройств. Последнее имеет исключительное значение при долгосрочной терапии психозов. Отмечена способность арипипразола снижать уровень пролактина, глюкозы и липидов крови, значимость этих изменений требует дальнейших исследований. Важной положительной чертой действия арипипразола является его способность уменьшать продолжительность интервала Q–T на ЭКГ, что может свидетельствовать о более высокой сердечно-сосудистой безопасности препарата.
Биодоступность при пероральном приеме — около 87%. Cmax в плазме крови достигается через 3–5 ч после приема. В терапевтической концентрации аринипразол и его основной метаболит более чем на 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. T½ апипразола — 75 ч, его метаболита дегидроапипразола — 94 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2 нед приема, поэтому максимальный терапевтический эффект препарата достигается не сразу. Объем распределения в равновесном состоянии большой (404 л или 4,9 л/кг).
шизофрения, биполярные расстройства.
обычно назначают в дозе 10–15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. При необходимости дозу повышают до 20–30 мг/сут.
повышенная чувствительность к арипипразолу.
выражены незначительно. Возможны незначительное увеличение массы тела, сонливость или бессонница, незначительная головная боль, редко — ортостатическая реакция, в единичных случаях — развитие злокачественного нейролептического синдрома, судорожные припадки.
не требуется коррекции дозы препарата у больных с почечной или печеночной недостаточностью, лиц пожилого возраста, курильщиков, пациентов разных рас.
В связи с возможностью развития ортостатических реакций следует применять с осторожностью у лиц с ИБС или патологией сосудов головного мозга.
арипипразол метаболизируется изоферментами системы цитохрома: P450 3A4 и 2D6, поэтому возможны взаимодействия с другими лекарственными средствами. Например, сильными ингибиторами 2D6 являются пароксетин и флуоксетин, поэтому при сочетанном назначении следует начинать лечение арипипразолом с половинной дозы. При одновременном применении с карбамазепином, индуктором 3A4, лечение начинают с повышенной дозы.
наиболее вероятны рвота, сонливость, тремор. Возможны также ацидоз, агрессивное поведение, фибрилляция предсердий, брадикардия, артериальная гипотензия, сомноленция, гипокалиемия, кома, судороги. Специфического антидота нет. Показано промывание желудка, назначение активированного угля, обеспечение проходимости дыхательных путей, мониторинг ЭКГ, симптоматическая терапия. Гемодиализ неэффективен ввиду высокой степени связывания арипипразола с белками плазмы крови.