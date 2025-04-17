Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
570,10
Экономия при брони: -22,80 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
622,49
Экономия при брони: -69,59 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
568,90
Экономия при брони: -21,60 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
434,18
Экономия при брони: -37,09 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
571,40
Экономия при брони: -24,10 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
457,80
Экономия при брони: -43,13 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
714,21
Экономия при брони: -62,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
591,97
Экономия при брони: -86,18 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
339,07
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga
712,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Арилентал таблетки 10 мг блистер №28
Farmlyga
554,00 грн
Арилентал таблетки 15 мг блистер №28
Farmlyga