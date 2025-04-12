Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Церукал раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: 0,25мг безводного сульфата натрия, эдетиновая кислота, динатриевая соль, вода для инъекций, двуокись углерода.
Метоклопрамида гидрохлорид - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метоклопрамид является центральным допаминовым антагонистом, который также проявляет периферическую холинергическую активность.
Отмечают два основных эффекта: противорвотный и эффект ускорения опорожнения желудка и прохождения по тонкой кишке.
Противорвотный эффект вызван действием на центральную точку стволовой части мозга (хеморецепторы — активирующая зона рвотного центра), вероятно, из-за торможения допаминергических нейронов. Усиление перистальтики также частично контролируется высшими центрами, но также частично может быть задействован механизм периферического влияния вместе с активацией постганглионарных холинергических рецепторов и, возможно, угнетением допаминергических рецепторов желудка и тонкой кишки. Через гипоталамус и парасимпатическую нервную систему регулирует и координирует двигательную активность верхнего отдела ЖКТ. Повышает тонус желудка и кишечника, ускоряет опорожнение желудка, уменьшает гастростаз, препятствует пилорическому и эзофагеальному рефлюксу, стимулирует перистальтику кишечника. Нормализует выделение желчи, уменьшает спазм сфинктера Одди, не изменяет его тонус, устраняет дискинезию желчного пузыря.
Побочные эффекты распространяются главным образом на экстрапирамидные симптомы, в основе которых лежит механизм допамин-рецептор-блокирующего действия на ЦНС.
Длительное лечение метоклопрамидом может привести к росту концентрации пролактина в плазме крови вследствие отсутствия допаминергического торможения секреции пролактина. У женщин описывались галакторея и нарушения менструального цикла, у мужчин — гинекомастия, однако эти симптомы исчезали после прекращения лечения.
Фармакокинетика. Начало действия на ЖКТ отмечается через 1–3 мин после в/в введения и через 10–15 мин после в/м введения. Антиэметическое действие сохраняется в течение 12 ч. С белками плазмы крови связывается 13–30% метоклопрамида. Объем распределения — 3,5 л/кг массы тела. Метаболизируется в печени. Т½ составляет 4–6 ч. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, проникает в грудное молоко. Часть дозы (≈20%) выводится в исходной форме, а остальное (≈80%) после метаболических превращений печенью выделяется почками в соединениях с глюкуроновой или серной кислотой.
Почечная недостаточность. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью клиренс креатинина снижается до 70%, а Т½ из крови повышается (≈10 ч для клиренса креатинина 10–50 мл/мин и 15 ч — для клиренса креатинина <10 мл/мин).
Печеночная недостаточность. У пациентов с циррозом печени отмечена кумуляция метоклопрамида, которая сопровождалась снижением клиренса в плазме крови на 50%.
Показания Церукал раствор для инъекций
взрослые
Предотвращение послеоперационной тошноты и рвоты.
Симптоматическое лечение при тошноте и рвоте, включая связанные с острой мигренью.
Предотвращение тошноты и рвоты, вызванных радиотерапией.
Дети
Как препарат второй линии для предотвращения отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией.
Как препарат второй линии для лечения при имеющейся послеоперационной тошноте и рвоте.
Применение Церукал раствор для инъекций
р-р для инъекций вводят в/м или медленно в/в.
Метоклопрамид для в/в введения следует применять как медленную болюсную инъекцию в течение не менее 3 мин.
Взрослые
Для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуемая разовая доза метоклопрамида составляет 10 мг.
Для симптоматического лечения при тошноте и рвоте, включая связанные с острой мигренью, а также для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных радиотерапией, рекомендуемая разовая доза метоклопрамида составляет 10 мг до 3 раза в сутки.
Максимальная рекомендованая суточная доза составляет 30 мг или 0,5 мг/кг массы тела.
Применение иъекционных форм проводят на протяжении минимального периода с как можно более быстрым переходом на применение пероральных или ректальных форм метоклопрамида.
Дети
При применении для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты метоклопрамид следует применять после окончания операции.
Рекомендуемая доза метоклопрамида составляет 0,1–0,15 мг/кг до 3 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 0,5 мг/кг. Если необходимо продолжить применение препарата, следует соблюдать не менее чем 6-часовые интервалы.
|Возраст, лет
|Масса тела, кг
|Одноразовая доза, мг
|Частота
|1–3
|10–14
|1
|До 3 раз в сутки
|3–5
|15–19
|2
|До 3 раз в сутки
|5–9
|20–29
|2,5
|До 3 раз в сутки
|9–15
|30–60
|5
|До 3 раз в сутки
|15–18
|>60
|10
|До 3 раз в сутки
Максимальная продолжительность применения метоклопрамида для лечения при установленной послеоперационной тошноте и рвоте составляет 48 ч.
Максимальная продолжительность применения метоклопрамида для предотвращения отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, составляет 5 сут.
Пациенты пожилого возраста
Следует рассмотреть возможность снижения дозы у лиц пожилого возраста вследствие снижения функции почек и печени, обусловленных возрастом.
Нарушение функции почек
У больных с терминальной стадией нарушения функции почек (клиренс креатинина ≤15 мл/мин) дозу метоклопрамида необходимо снизить на 75%.
У лиц с умеренным и тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина — 15–60 мл/мин) дозу метоклопрамида необходимо снизить на 50%.
Печеночная недостаточность
У больных с тяжелым нарушением функции печени дозу метоклопрамида необходимо снизить на 50%.
Противопоказания
повышенная чувствительность к метоклопрамиду или к любому другому компоненту препарата; желудочно-кишечное кровотечение; механическая кишечная непроходимость; желудочно-кишечная перфорация; подтвержденная или заподозренная феохромоцитома, из-за риска тяжелых приступов АГ; поздняя дискинезия, обусловленная нейролептиками или метоклопрамидом, в анамнезе; эпилепсия (повышение частоты и интенсивности приступов); болезнь Паркинсона; одновременное применение с леводопой или допаминергическими агонистами; установленная метгемоглобинемия при применении метоклопрамида или дефиците НАДН-цитохром-b5-редуктазы в анамнезе; пролактинзависимые опухоли; повышенная судорожная готовность (экстрапирамидные двигательные расстройства); дети в возрасте до 1 года из-за риска развития экстрапирамидных нарушений.
Меры предосторожности. В связи с содержанием сульфита натрия инъекционный р-р Церукала нельзя назначать больным БА, с повышенной чувствительностью к сульфиту.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции (включая анафилактический шок, особенно при применении в/в).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: метгемоглобинемия, которая может быть связана с дефицитом НАДН-цитохром-b5-редуктазы, особенно у младенцев, сульфгемоглобинемия, которая связана, главным образом, с сопутствующим применением высоких доз препаратов, которые высвобождают серу.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, особенно при в/в применении, остановка сердца в течение короткого времени после инъекции, которая может быть следствием брадикардии, AV-блокада, блокада синусного узла, особенно при в/в применении, пролонгация Q–T-интервала, желудочковая тахикардия по типу «пируэт», артериальная гипотензия, шок, обмороки при в/в введении, острая АГ у пациентов с феохромоцитомой, временное повышение АД.
Со стороны эндокринной системы*: аменорея, гиперпролактинемия, галакторея, гинекомастия, нарушение менструального цикла.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, сухость во рту, запор, диарея.
Со стороны нервной системы: злокачественный нейролептический синдром (характерные симптомы: жар, ригидность мышц, потеря сознания, колебания АД, судороги) преимущественно у пациентов с эпилепсией, головная боль, головокружение, сонливость, подавленный уровень сознания.
Экстрапирамидные расстройства, которые могут возникнуть даже после приема одной дозы преимущественно у детей и подростков и/или при превышении рекомендуемой дозы:
- дискинетический синдром (непроизвольные спазматические движения, в частности в области головы, шеи и плеч, тонический блефароспазм, спазм лицевых и жевательных мышц, отклонение языка, спазм глоточных мышц и мышц языка, неправильное удержание головы и шеи, перенапряжение позвоночника, спастическое сгибание рук, спастическое разгибание ног);
- паркинсонизм (тремор, ригидность, акинезия);
- острая дистония;
- поздняя дискинезия (может быть постоянной во время или после длительного лечения, особенно у лиц пожилого возраста);
- акатизия.
Со стороны кожи: сыпь, крапивница, гиперемия и зуд кожи, ангионевротический отек.
Психические расстройства: депрессия, галлюцинации, спутанность сознания, тревожность, беспокойство.
Лабораторные исследования: повышение уровня энзимов печени.
Общие расстройства: астения, повышенная утомляемость.
У подростков и лиц с тяжелыми нарушениями функции почек (почечная недостаточность), в результате которой ослабляется выведение метоклопрамида, следует особенно внимательно следить за развитием побочных реакций. В случае их возникновения применение лекарственного средства сразу же прекращают.
*Эндокринные расстройства во время длительного лечения связаны с гиперпролактинемией (аменорея, галакторея, гинекомастия). В таких случаях применение препарата необходимо прекратить.
Сообщалось о развитии тяжелых сердечно-сосудистых реакций, обусловленных в/в применением метоклопрамида (аритмия, например в виде суправентрикулярной экстрасистолии, желудочковой экстрасистолии, тахикардии, начиная с брадикардии до остановки сердца).
Существует риск острых (кратковременных) неврологических расстройств, который выше у детей, а поздней дискинезии — у лиц пожилого возраста. Риск развития побочных реакций со стороны нервной системы возрастает при применении препарата в высоких дозах и при длительном лечении.
При применении препарата в высоких дозах нижеуказанные реакции возникают чаще (иногда — одновременно):
- экстрапирамидные симптомы: острая дистония и дискинезия, синдром паркинсонизма, акатизия, даже после применения одноразовой дозы лекарственного средства, особенно у детей;
- сонливость, угнетение уровня сознания, спутанность сознания, галлюцинации.
Особые указания
Церукал для инъекций содержит натрий, в 2 мл р-ра для инъекций содержится <1 ммоль (23 мг) натрия.
Взятые из упаковки ампулы нельзя оставлять на солнце длительное время.
Неврологические нарушения
Возможны экстрапирамидные нарушения, особенно у детей, и/или при применении препарата в высоких дозах. Эти реакции, как правило, возникают в начале лечения и могут развиваться после однократного применения. В случае развития экстрапирамидных симптомов метоклопрамид следует немедленно отменить. В целом эти эффекты после прекращения лечения полностью исчезают, но может потребоваться симптоматическое лечение (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).
Между каждым введением метоклопрамида, даже в случае рвоты и отторжения дозы, во избежание передозировки, необходимо придерживаться по крайней мере 6-часового интервала.
Продолжительное лечение метоклопрамидом может приводить к поздней дискинезии, которая потенциально является необратимой, особенно у лиц пожилого возраста. Терапия не должна длиться более 3 мес ввиду риска развития поздней дискинезии. Лечение следует прекратить при появлении клинических признаков поздней дискинезии.
При применении метоклопрамида в комбинации с нейролептиками, а также при монотерапии метоклопрамидом сообщалось о развитии злокачественного нейролептического синдрома. В случае развития симптомов злокачественного нейролептического синдрома применение метоклопрамида необходимо немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.
У пациентов с сопутствующими неврологическими заболеваниями и у лиц, получающих лечение другими лекарственными средствами, которые действуют на ЦНС, необходимо соблюдать особенную осторожность.
При применении метоклопрамида может также увеличиваться выраженность симптомов болезни Паркинсона.
Метгемоглобинемия
Сообщалось о случаях метгемоглобинемии, которые могут быть связаны с дефицитом NADH-цитохром-b5-редуктазы. В таких случаях следует немедленно окончательно прекратить прием метоклопрамида и принять соответствующие меры (например прием метиленового синего).
Кардиологические нарушения
Сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы, включая случаи острой сосудистой недостаточности, тяжелой брадикардии, остановки сердца и удлинения интервала Q–T, которые наблюдались после применения метоклопрамида в форме инъекций, особенно после в/в введения.
С должной внимательностью следует применять метоклопрамид, особенно при введении препарата в/в, у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости (включая удлинение интервала Q–T), пациентов с нарушением баланса электролитов, брадикардией, а также у лиц, принимающих препараты, продлевающие интервал Q–T.
В/в препарат следует вводить путем медленной болюсной инъекции (минимум в течение 3 мин), чтобы снизить риск развития побочных реакций (например артериальной гипотензии, акатизии).
Нарушение функции почек и печени
Пациентам с нарушением функции почек или тяжелым нарушением функции печени рекомендуется снижение дозы.
Следует с осторожностью применять препарат у пациентов групп риска, а именно у лиц пожилого возраста с нарушением сердечной проводимости, с нескорригированным дисбалансом электролитов или брадикардией, и лиц, принимающих другие препараты, продлевающие Q–T-интервал. Препарат не следует применять для лечения при хронических заболеваниях, таких как гастропарез, диспепсия и гастроезофагеальная рефлюксная болезнь или как дополнительное средство при проведении хирургических или радиологических процедур.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Большое количество данных, полученных с участием беременных (>1000 с применением препарата), свидетельствует об отсутствии любой токсичности, что приводит к мальформации или фетотоксичности. Метоклопрамид можно применять в период беременности при клинической необходимости. Ввиду фармакологических свойств (как у других нейролептиков) в случае применения метоклопрамида на конечных сроках беременности нельзя исключить появление экстрапирамидного синдрома у новорожденного. Необходимо избегать применения метоклопрамида на последних сроках беременности. При применении метоклопрамида требуется наблюдение новорожденного.
Кормление грудью. Метоклопрамид в незначительном количестве проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять метоклопрамид в период кормления грудью. Необходимо рассмотреть возможность прекращения применения метоклопрамида у женщин, кормящих грудью.
Дети. Метоклопрамид противопоказан детям в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Метоклопрамид может вызывать сонливисть, головокружение, дискинезию и дистонию, которые могут влиять на зрение, а также на спосбность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации
Леводопа или допаминергические агонисты и метоклопрамид характеризуются взаимным антагонизмом.
Комбинации, которых следует избегать
Алкоголь усиливает седативное действие метоклопрамида.
Комбинации, на которые следует обратить внимание
При одновременном применении с пероральными лекарственными средствами, например парацетамолом, Церукал может влиять на их абсорбцию вследствие влияния метоклопрамида на моторику желудка.
Антихолинергические средства и производные морфина: антихолинергические средства и производные морфина характеризуются взаимным антагонизмом с метоклопрамидом относительно влияния на моторную активность пищеварительного тракта.
Ингибиторы ЦНС (производные морфина, нейролептики, седативные антигистаминные средства блокаторы рецепторов H1, седативные антидепрессанты, барбитураты, клонидин и родственные препараты): потенцируют действие метоклопрамида.
Нейролептики: в случае применения метоклопрамида в комбинации с другими нейролептиками может возникать кумулятивный эффект и появление экстрапирамидных расстройств.
Серотонинергические препараты: применение метоклопрамида в сочетании с серотонинергическими препаратами, например селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, может повысить риск развития серотонинового синдрома.
Дигоксин: метоклопрамид может уменьшать биодоступность дигоксина. Необходимо проводить тщательный мониторинг концентрации дигоксина в плазме крови.
Циклоспорин: метоклопрамид повышает биодоступность циклоспорина (Cmax на 46% и влияние на 22%). Необходимо проводить тщательный мониторинг концентрации циклоспорина в плазме крови. Клинические последствия этого явления окончательно не определены.
Мивакурий и суксаметоний: инъекция метоклопрамида может увеличить продолжительность нервно-мышечной блокады (путем угнетения холинэстеразы плазмы крови).
Мощные ингибиторы CYP 2D6: уровни экспозиции метоклопрамида повышаются при сочетанном его применении с сильными ингибиторами CYP 2D6, например флуоксетином и пароксетином. Хотя клиническая значимость этого точно неизвестна, необходимо проводить наблюдение пациентов относительно побочных реакций.
Церукал может продлить действие сукцинилхолина.
В связи с содержанием в инъекционном р-ре сульфита натрия, тиамин (витамин В1), принятый одновременно с Церукалом, может быстро расщепляться в организме.
Несовместимость. Церукал р-р для инъекций нельзя смешивать со щелочными инфузионными р-рами.
Передозировка
симптомы: сонливость, снижение уровня сознания, спутанность сознания, раздражительность, беспокойство и его усиление, судороги, экстрапирамидные расстройства, нарушения функции сердечно-сосудистой системы с брадикардией и повышением или снижением АД, галлюцинации, остановка дыхания и сердечной деятельности, дистонические реакции.
Лечение. В случае развития экстрапирамидных симптомов, связанных или не связанных с передозировкой, проводится только симптоматическое лечение (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).
Согласно клиническому состоянию необходимо проводить симптоматическое лечение и постоянное наблюдение за функцией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 30 °С. Не замораживать.