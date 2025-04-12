Церукал для инъекций содержит натрий, в 2 мл р-ра для инъекций содержится <1 ммоль (23 мг) натрия.

Взятые из упаковки ампулы нельзя оставлять на солнце длительное время.

Неврологические нарушения

Возможны экстрапирамидные нарушения, особенно у детей, и/или при применении препарата в высоких дозах. Эти реакции, как правило, возникают в начале лечения и могут развиваться после однократного применения. В случае развития экстрапирамидных симптомов метоклопрамид следует немедленно отменить. В целом эти эффекты после прекращения лечения полностью исчезают, но может потребоваться симптоматическое лечение (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).

Между каждым введением метоклопрамида, даже в случае рвоты и отторжения дозы, во избежание передозировки, необходимо придерживаться по крайней мере 6-часового интервала.

Продолжительное лечение метоклопрамидом может приводить к поздней дискинезии, которая потенциально является необратимой, особенно у лиц пожилого возраста. Терапия не должна длиться более 3 мес ввиду риска развития поздней дискинезии. Лечение следует прекратить при появлении клинических признаков поздней дискинезии.

При применении метоклопрамида в комбинации с нейролептиками, а также при монотерапии метоклопрамидом сообщалось о развитии злокачественного нейролептического синдрома. В случае развития симптомов злокачественного нейролептического синдрома применение метоклопрамида необходимо немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.

У пациентов с сопутствующими неврологическими заболеваниями и у лиц, получающих лечение другими лекарственными средствами, которые действуют на ЦНС, необходимо соблюдать особенную осторожность.

При применении метоклопрамида может также увеличиваться выраженность симптомов болезни Паркинсона.

Метгемоглобинемия

Сообщалось о случаях метгемоглобинемии, которые могут быть связаны с дефицитом NADH-цитохром-b5-редуктазы. В таких случаях следует немедленно окончательно прекратить прием метоклопрамида и принять соответствующие меры (например прием метиленового синего).

Кардиологические нарушения

Сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы, включая случаи острой сосудистой недостаточности, тяжелой брадикардии, остановки сердца и удлинения интервала Q–T, которые наблюдались после применения метоклопрамида в форме инъекций, особенно после в/в введения.

С должной внимательностью следует применять метоклопрамид, особенно при введении препарата в/в, у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости (включая удлинение интервала Q–T), пациентов с нарушением баланса электролитов, брадикардией, а также у лиц, принимающих препараты, продлевающие интервал Q–T.

В/в препарат следует вводить путем медленной болюсной инъекции (минимум в течение 3 мин), чтобы снизить риск развития побочных реакций (например артериальной гипотензии, акатизии).

Нарушение функции почек и печени

Пациентам с нарушением функции почек или тяжелым нарушением функции печени рекомендуется снижение дозы.

Следует с осторожностью применять препарат у пациентов групп риска, а именно у лиц пожилого возраста с нарушением сердечной проводимости, с нескорригированным дисбалансом электролитов или брадикардией, и лиц, принимающих другие препараты, продлевающие Q–T-интервал. Препарат не следует применять для лечения при хронических заболеваниях, таких как гастропарез, диспепсия и гастроезофагеальная рефлюксная болезнь или как дополнительное средство при проведении хирургических или радиологических процедур.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Большое количество данных, полученных с участием беременных (>1000 с применением препарата), свидетельствует об отсутствии любой токсичности, что приводит к мальформации или фетотоксичности. Метоклопрамид можно применять в период беременности при клинической необходимости. Ввиду фармакологических свойств (как у других нейролептиков) в случае применения метоклопрамида на конечных сроках беременности нельзя исключить появление экстрапирамидного синдрома у новорожденного. Необходимо избегать применения метоклопрамида на последних сроках беременности. При применении метоклопрамида требуется наблюдение новорожденного.

Кормление грудью. Метоклопрамид в незначительном количестве проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять метоклопрамид в период кормления грудью. Необходимо рассмотреть возможность прекращения применения метоклопрамида у женщин, кормящих грудью.

Дети. Метоклопрамид противопоказан детям в возрасте до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Метоклопрамид может вызывать сонливисть, головокружение, дискинезию и дистонию, которые могут влиять на зрение, а также на спосбность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами.