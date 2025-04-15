Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 280 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
970,09
Экономия при брони: -86,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1078,69
Экономия при брони: -80,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1083,07
Экономия при брони: -68,48 грн
1014,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -86,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
928,89
Экономия при брони: -78,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1054,45
Экономия при брони: -51,51 грн
1002,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
648,68
Экономия при брони: -39,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1046,07
Экономия при брони: -46,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1065,56
Экономия при брони: -56,79 грн
1008,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1073,96
Экономия при брони: -79,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1049,60
Экономия при брони: -57,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1066,77
Экономия при брони: -70,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1043,44
Экономия при брони: -49,87 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина