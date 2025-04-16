Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1043,95
Экономия при брони: -45,09 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -84,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
108,64
Экономия при брони: -7,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -84,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1034,39
Экономия при брони: -67,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1035,38
Экономия при брони: -66,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -84,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека бам
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -84,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,60
Экономия при брони: -67,36 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
875,39
Экономия при брони: -69,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека24
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
809,86
Экономия при брони: -43,56 грн