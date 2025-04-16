Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,59
Экономия при брони: -72,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1077,12
Экономия при брони: -72,31 грн
1004,81 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,18
Экономия при брони: -133,18 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1082,02
Экономия при брони: -68,92 грн
1013,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1066,87
Экономия при брони: -59,13 грн
1007,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1064,35
Экономия при брони: -76,05 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1051,90
Экономия при брони: -66,41 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
526,80
Экономия при брони: -32,65 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
908,21
Экономия при брони: -37,26 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Экономия при брони: -72,56 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1042,50
Экономия при брони: -74,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1010,38
Экономия при брони: -42,78 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
928,80
Экономия при брони: -81,54 грн