Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1057,68
Экономия при брони: -52,72 грн
1004,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
920,70
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1041,95
Экономия при брони: -67,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -68,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
619,20
Экономия при брони: -40,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1067,68
Экономия при брони: -62,72 грн
1004,96 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1064,72
Экономия при брони: -70,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
309,63
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1050,11
Экономия при брони: -45,15 грн
1004,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1067,23
Экономия при брони: -52,33 грн
1014,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -68,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1044,59
Экономия при брони: -70,48 грн