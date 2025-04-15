Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
408,61
Экономия при брони: -50,21 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,01
Экономия при брони: -136,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
749,69
Экономия при брони: -44,25 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
971,13
Экономия при брони: -59,34 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,01
Экономия при брони: -136,01 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
928,81
Экономия при брони: -74,71 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
928,89
Экономия при брони: -74,07 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
940,46
Экономия при брони: -44,99 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -82,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
416,67
Экономия при брони: -22,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1057,03
Экономия при брони: -53,81 грн
1003,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1069,37
Экономия при брони: -61,59 грн
1007,78 грн