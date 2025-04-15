Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1023,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1062,43
Экономия при брони: -67,88 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,04 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30
Экономия при брони: -65,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1028,88 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1023,00 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30
Экономия при брони: -65,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,84
Экономия при брони: -33,52 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1079,67
Экономия при брони: -101,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1061,57
Экономия при брони: -62,93 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -83,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -83,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -83,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина