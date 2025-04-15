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Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)

Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
951,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1023,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1062,43
Экономия при брони: -67,88 грн
994,55 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30
Экономия при брони: -65,00 грн
948,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
384,12 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1028,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1023,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
463,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30
Экономия при брони: -65,00 грн
948,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,84
Экономия при брони: -33,52 грн
379,32 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
942,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1079,67
Экономия при брони: -101,52 грн
978,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1061,57
Экономия при брони: -62,93 грн
998,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -83,70 грн
948,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Экономия при брони: -83,70 грн
948,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
576,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -83,80 грн
948,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
904,10 грн
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