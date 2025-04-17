Церукал® раствор для инъекций (Cerucal® solution for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,80
Экономия при брони: -33,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1012,80
Экономия при брони: -30,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1000,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
619,20
Экономия при брони: -50,22 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Экономия при брони: -67,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
438,72
Экономия при брони: -35,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -83,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1088,09
Экономия при брони: -80,33 грн
1007,76 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Экономия при брони: -83,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1069,24
Экономия при брони: -61,46 грн
1007,78 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Экономия при брони: -67,04 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1030,74
Экономия при брони: -62,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1074,95
Экономия при брони: -120,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Церукал® раствор для инъекций 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1000,50 грн