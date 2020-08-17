препарат не применяется в офтальмологии, следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, раневые поверхности и изъязвления. Если во время применения препарата появились раздражения или повышенная чувствительность, лечение следует прекратить. В случае наличия инфекции следует назначить соответствующую терапию.

Когда исчезает перхоть или ороговелости, лечение продолжают только ГКС. Любые побочные эффекты, которые выявляют при системном применении ГКС, включая угнетение функции коры надпочечников, могут отмечаться и при местном применении ГКС, особенно у детей. Системная абсорбция ГКС или салициловой кислоты при местном применении возрастает в случае применения на обширных поверхностях тела или при использовании окклюзионной повязки. В таких случаях, а также при длительном применении препарата следует соблюдать осторожность, особенно при лечении детей.

При развитии чрезмерной сухости или раздражения кожи следует прекратить применение препарата.

ГКС для местного применения могут способствовать возникновению псориаза, включая возобновление симптомов с последующим развитием толерантности, риском развития пустулезного псориаза и локальной системной токсичности вследствие снижения защитной функции кожи. Пациенты с нарушением функции печени более подвержены отрицательному системному влиянию. Требуется постоянный контроль таких пациентов.

ГКС для местного применения могут искажать клиническую картину заболевания.

Возможно развитие рецидива заболевания при прерывании лечения. Также возможно обострение инфекции и замедление процесса заживления. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки или участки кожи вокруг глаз из-за кератолитического действия салициловой кислоты. Противопоказано наносить препарат на участки с атрофией кожных покровов.

Дипросалик в форме лосьона не применяют под окклюзионные повязки.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения топических ГКС в период беременности не установлена, в связи с чем применение препарата возможно, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальную угрозу для плода. Препараты данной группы противопоказаны беременным в высоких дозах на протяжении длительного времени.

Не установлено, могут ли ГКС для местного применения вследствие системной абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому следует принять решение о прекращении кормления грудью или о прекращении применения препарата.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 2 лет. У детей возможно более частое возникновение признаков угнетения гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при применении местных ГКС, чем у взрослых пациентов, что связано с более высокой абсорбцией препарата из-за большего значения соотношения площади кожных покровов к массе тела. У детей при местном применении ГКС отмечали угнетение функции надпочечников, синдром Кушинга, задержку роста, недостаточное увеличение массы тела, повышение внутричерепного давления.

Проявления угнетения коры надпочечников: снижение уровня кортизола в плазме крови и отсутствие реакции на пробу при стимуляции надпочечников с применением препаратов АКТГ. Повышение внутричерепного давления проявляется выпячиванием темечка, головной болью, двусторонним отеком диска зрительного нерва.

Применение препарата возможно только в том случае, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск развития побочных реакций.

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.