Дипросалик® (Diprosalic®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
529,66
Экономия при брони: -21,01 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
530,35
Экономия при брони: -21,03 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
452,22
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
461,71
Экономия при брони: -15,01 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
485,69
Экономия при брони: -22,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
457,39
Экономия при брони: -59,38 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
471,48
Экономия при брони: -24,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,40
Экономия при брони: -19,90 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
450,17
Экономия при брони: -52,16 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
464,09
Экономия при брони: -16,77 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,40
Экономия при брони: -20,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
512,17
Экономия при брони: -25,27 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
533,82
Экономия при брони: -26,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
472,72
Экономия при брони: -24,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
453,97
Экономия при брони: -26,95 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
482,89
Экономия при брони: -54,95 грн