Дипросалик® (Diprosalic®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
462,52
Экономия при брони: -30,62 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
500,10
Экономия при брони: -68,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
511,90
Экономия при брони: -26,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,50
Экономия при брони: -23,70 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
498,97
Экономия при брони: -66,89 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh