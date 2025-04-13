Киев
Дипросалик® (Diprosalic®)

Дипросалик® (Diprosalic®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 719 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
449,90 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
462,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
424,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
435,50 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
436,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
433,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
439,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
433,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -23,50 грн
489,10 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
511,90
Экономия при брони: -18,00 грн
493,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
449,90 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
462,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,10
Экономия при брони: -22,80 грн
486,30 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,90
Экономия при брони: -18,10 грн
492,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
520,28
Экономия при брони: -79,08 грн
441,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
434,00 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
438,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
422,28 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
424,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
489,05
Экономия при брони: -74,33 грн
414,72 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
449,90 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
462,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
462,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
449,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
456,07
Экономия при брони: -24,33 грн
431,74 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
455,03
Экономия при брони: -22,93 грн
432,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
421,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
422,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
421,43 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
424,73 грн
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