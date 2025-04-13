Дипросалик® (Diprosalic®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 719 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -23,50 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
511,90
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,10
Экономия при брони: -22,80 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,90
Экономия при брони: -18,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
520,28
Экономия при брони: -79,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
489,05
Экономия при брони: -74,33 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
456,07
Экономия при брони: -24,33 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
455,03
Экономия при брони: -22,93 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh