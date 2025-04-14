Дипросалик® (Diprosalic®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
462,10
Экономия при брони: -34,67 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
501,48
Экономия при брони: -33,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
462,44
Экономия при брони: -35,01 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
501,85
Экономия при брони: -33,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
495,62
Экономия при брони: -31,34 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
501,62
Экономия при брони: -33,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
511,30
Экономия при брони: -40,90 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,50
Экономия при брони: -31,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
457,27
Экономия при брони: -21,40 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
490,58
Экономия при брони: -39,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
484,47
Экономия при брони: -39,36 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
500,44
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
467,14
Экономия при брони: -16,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
497,85
Экономия при брони: -61,98 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
475,85
Экономия при брони: -24,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
478,96
Экономия при брони: -41,55 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
495,96
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
455,07
Экономия при брони: -19,47 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
488,32
Экономия при брони: -22,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
460,31
Экономия при брони: -24,49 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
496,31
Экономия при брони: -27,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
485,45
Экономия при брони: -53,37 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
452,50
Экономия при брони: -20,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
503,33
Экономия при брони: -39,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
450,65
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
455,03
Экономия при брони: -23,05 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
492,78
Экономия при брони: -60,70 грн