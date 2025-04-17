Дипросалик® (Diprosalic®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
501,61
Экономия при брони: -70,68 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
492,08
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
464,99
Экономия при брони: -32,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
528,10
Экономия при брони: -41,10 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
509,20
Экономия при брони: -17,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
466,08
Экономия при брони: -35,15 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
496,73
Экономия при брони: -63,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
463,52
Экономия при брони: -32,59 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
500,82
Экономия при брони: -67,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
511,20
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
454,24
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
458,17
Экономия при брони: -23,53 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
497,43
Экономия при брони: -22,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
466,17
Экономия при брони: -34,09 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
464,04
Экономия при брони: -31,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
486,25
Экономия при брони: -54,17 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
462,56
Экономия при брони: -29,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
513,10
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
511,20
Экономия при брони: -19,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,30
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
487,47
Экономия при брони: -55,39 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
453,34
Экономия при брони: -20,39 грн