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Дипросалик® (Diprosalic®)

Дипросалик® (Diprosalic®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 187 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
436,60 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
498,75
Экономия при брони: -63,52 грн
435,23 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
474,45
Экономия при брони: -38,51 грн
435,94 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
470,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,70 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
437,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
452,50 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
470,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,70 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
437,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,50
Экономия при брони: -39,30 грн
470,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -45,40 грн
467,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
437,90 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
438,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
508,02
Экономия при брони: -56,80 грн
451,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
493,48
Экономия при брони: -65,33 грн
428,15 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
497,72
Экономия при брони: -61,57 грн
436,15 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -42,40 грн
470,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,00
Экономия при брони: -42,80 грн
467,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
436,60 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
513,60
Экономия при брони: -43,40 грн
470,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,00
Экономия при брони: -42,80 грн
467,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,50
Экономия при брони: -39,30 грн
470,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
437,80 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
470,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
422,72 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
425,79 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
436,60 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
440,80 грн
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