Дипросалик® (Diprosalic®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
498,75
Экономия при брони: -63,52 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
474,45
Экономия при брони: -38,51 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,50
Экономия при брони: -39,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -45,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
508,02
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
493,48
Экономия при брони: -65,33 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
497,72
Экономия при брони: -61,57 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -42,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,00
Экономия при брони: -42,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
513,60
Экономия при брони: -43,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
510,00
Экономия при брони: -42,80 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,50
Экономия при брони: -39,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh