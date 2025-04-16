Дипросалик® (Diprosalic®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
487,86
Экономия при брони: -33,58 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
521,30
Экономия при брони: -16,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
534,11
Экономия при брони: -27,75 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
537,27
Экономия при брони: -27,91 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
495,98
Экономия при брони: -64,15 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
502,31
Экономия при брони: -68,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
488,87
Экономия при брони: -57,04 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
482,73
Экономия при брони: -49,22 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,90
Экономия при брони: -35,60 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
528,30
Экономия при брони: -53,00 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
498,24
Экономия при брони: -64,94 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
461,19
Экономия при брони: -27,88 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
459,56
Экономия при брони: -26,11 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
502,62
Экономия при брони: -69,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
509,40
Экономия при брони: -34,10 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,10 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
458,11
Экономия при брони: -24,58 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
455,01
Экономия при брони: -20,96 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
501,36
Экономия при брони: -67,83 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
461,03
Экономия при брони: -27,00 грн