Дипросалик® (Diprosalic®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
476,23
Экономия при брони: -42,60 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
511,23
Экономия при брони: -23,23 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
489,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
457,70
Экономия при брони: -49,70 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
488,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
528,30
Экономия при брони: -50,60 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
512,60
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
483,07
Экономия при брони: -17,24 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
486,16
Экономия при брони: -17,56 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
512,30
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
459,81
Экономия при брони: -50,09 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
458,65
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
453,90
Экономия при брони: -44,14 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
451,72
Экономия при брони: -17,71 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
459,20
Экономия при брони: -49,67 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
457,13
Экономия при брони: -21,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
454,15
Экономия при брони: -18,12 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
483,18
Экономия при брони: -45,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
508,20 грн
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
510,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дипросалик® мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
533,21
Экономия при брони: -24,37 грн
Дипросалик® лосьон флакон с пробкой-капельницей 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
533,55
Экономия при брони: -24,39 грн