Дуовит принимают после еды, иначе могут возникать неприятные ощущения в желудке.

Пациенты с сахарным диабетом могут применять Дуовит, но им следует учитывать, что в суточной дозе содержится 1,6 г сахара. В каждой таблетке, покрытой оболочкой, содержится 0,8 г сахара.

С осторожностью назначают при поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентам с острым нефритом, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических заболеваниях, идиосинкразии, больным сахарным диабетом, пациентам с новообразованиями.

Женщинам, принимавшим ретинол в высоких дозах (>10 000 МЕ), можно планировать беременность не раньше, чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что на протяжении этого периода существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме. Возможна окраска мочи в желтый цвет, что полностью безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Препарат не рекомендуют назначать одновременно с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.

Особые предостережения относительно неактивных ингредиентов. Дуовит содержит лактозу, сорбитол, глюкозу и сахарозу. Пациентам с редкими наследственными формами фруктозной или галактозной непереносимости, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, или сахаразо-изомальтазной недостаточностью нельзя принимать этот препарат. Азокрасители Е124 и Е110 могут вызывать аллергические реакции.

В период беременности и кормления грудью принимать витамины и минералы можно только по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет сообщений о том, что препарат влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Дети. Дуовит не рекомендуют принимать детям в возрасте до 10 лет.