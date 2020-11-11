Дуовит (Duovit®) (2300) - инструкция по применению ATC-классификация
Дуовит инструкция по применению
Фармакологические свойства
витамины группы В (B1, B2, B6, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в процессах обмена углеводов, белков и жиров, они также важны для функционирования нервной системы. Витамин А необходим для развития клеток эпителия и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует усвоение кальция и способствует надлежащей минерализации костей и зубов. Витамин С контролирует всасывание железа и принимает участие в окислительно-восстановительных процессах в организме. Витамин Е, физиологический антиоксидант, защищает мембраны клеток от повреждений и сохраняет их функциональность.
Минеральные вещества и олигоэлементы очень важны для организма. Они являются составляющими тканей или активаторами и составляющими ферментов и гормонов. Кальций и фосфор, входящие в состав препарата Дуовит, — основные минеральные компоненты костной ткани и зубов. Ионы кальция активируют многие ферменты, участвуют в регуляции тонуса сердечной мышцы, передаче нервных импульсов и регулируют проницаемость клеточных мембран. Железо и медь наряду с витаминами группы В необходимы для эритропоэза. Магний, марганец, цинк и молибден входят в состав большинства ферментов, катализирующих важнейшие биохимические реакции в организме.
Водорастворимые витамины (витамины группы В, витамин С и биотин) очень хорошо всасываются в пределах ежедневной потребности. Количества, которые превышают поглощение тканями, выводятся с мочой, в некоторых случаях — также с калом.
После перорального применения жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонком кишечнике в присутствии жиров. Абсорбция витамина Е относительно низкая (25–85% дозы). Эти витамины накапливаются в больших количествах в печени и поэтому они более токсичны, чем водорастворимые витамины.
Показания Дуовит
Дуовит, таблетки, покрытые оболочкой, рекомендованы при:
- физических и психических перегрузках (при обучении, на работе или дома);
- занятиях активными видами спорта и активным отдыхом;
- недостаточном употреблении пищи (люди пожилого возраста, курильщики и пациенты с алкоголизмом);
- нерегулярном и однообразном питании (в основном пища быстрого приготовления, сухая пища);
- соблюдении диеты для похудения (при уменьшении массы тела, сахарном диабете и т.п.);
- в период беременности и кормления грудью;
- в период сезонного дефицита фруктов и овощей в рационе;
- при значительной потере минеральных веществ (вследствие рвоты, диареи, обильной менструальной кровопотери, повышенного потоотделения).
Применение Дуовит
взрослым и детям в возрасте старше 10 лет рекомендуют принимать по 1 таблетке Дуовит красного цвета с витаминами и по 1 таблетке Дуовит синего цвета с минералами 1 раз в сутки. Таблетки принимают после завтрака, целыми не разжевывая, запивая жидкостью. Длительность лечения определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А, Е и D, почечная недостаточность. Нефролитиаз, подагра, гиперурикемия, эритремия, эритроцитоз, тромбофлебит, тромбоэмболии, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, нарушение обмена железа или меди, гиперкальциемия, гиперкальциурия, тиреотоксикоз, хронический громерулонефрит, хроническая сердечная недостаточность, саркоидоз в анамнезе, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с возможным повышением кислотности желудочного сока), активные формы туберкулеза. Детский возраст до 10 лет.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые могут возникать при применении препарата Дуовит, классифицированы в следующие группы согласно частоте возникновения: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (<10 000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
В каждой группе побочные эффекты представлены в порядке уменьшения серьезности.
Если принимать таблетки Дуовит по назначению, то они не вызывают побочных эффектов.
Со стороны иммунной системы: у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, бронхоспазм.
Со стороны метаболизма и пищеварения: гиперкальциемия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны ЖКТ: диспептические нарушения, тошнота, рвота, боль в желудке, отрыжка, запор, диарея, повышение секреции желудочного сока.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, крапивница, зуд, покраснение кожи.
Со стороны почек и мочевого пузыря: обесцвечивание мочи, гиперкальциурия.
Общие нарушения: гипертермия, повышенная возбудимость, повышенное потоотделение.
При продолжительном применении в высоких дозах возникают следующие побочные эффекты:
со стороны метаболизма и пищеварения: гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия.
Со стороны нервной системы: парестезии.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии.
Со стороны ЖКТ: раздражение слизистой оболочки ЖКТ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейные высыпания.
Со стороны почек и мочевого пузыря: нарушение функции почек.
Лабораторные показатели: транзиторное повышение активности АсАТ, ЛДГ, ЩФ.
Особые указания
Дуовит принимают после еды, иначе могут возникать неприятные ощущения в желудке.
Пациенты с сахарным диабетом могут применять Дуовит, но им следует учитывать, что в суточной дозе содержится 1,6 г сахара. В каждой таблетке, покрытой оболочкой, содержится 0,8 г сахара.
С осторожностью назначают при поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентам с острым нефритом, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических заболеваниях, идиосинкразии, больным сахарным диабетом, пациентам с новообразованиями.
Женщинам, принимавшим ретинол в высоких дозах (>10 000 МЕ), можно планировать беременность не раньше, чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что на протяжении этого периода существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме. Возможна окраска мочи в желтый цвет, что полностью безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.
Препарат не рекомендуют назначать одновременно с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Особые предостережения относительно неактивных ингредиентов. Дуовит содержит лактозу, сорбитол, глюкозу и сахарозу. Пациентам с редкими наследственными формами фруктозной или галактозной непереносимости, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, или сахаразо-изомальтазной недостаточностью нельзя принимать этот препарат. Азокрасители Е124 и Е110 могут вызывать аллергические реакции.
В период беременности и кормления грудью принимать витамины и минералы можно только по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет сообщений о том, что препарат влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Дети. Дуовит не рекомендуют принимать детям в возрасте до 10 лет.
Взаимодействия
не рекомендуют применять препарат одновременно с тетрациклинами и антацидными средствами, поскольку при этом снижается абсорбция минералов и тетрациклинов. Некоторые антацидные средства снижают абсорбцию минералов. Если необходим одновременный прием таких препаратов, то интервал между применением таблеток Дуовит и тетрациклина или антацидного средства должен составлять не менее 3 ч.
Вследствие возможного возникновения гипервитаминоза А одновременное применение Дуовита с другими препаратами, содержащими витамин А или пероральные ретиноиды, не рекомендуют.
Следует избегать применения витамина Е при применении пероральных антикоагулянтов ввиду повышенния склонности к кровотечению.
Во время терапии сульфаниламидами для предупреждения кристаллурии не следует принимать витамин С в высоких дозах.
Пиридоксин ослабляет действие леводопы, если пациент принимает только леводопу.
Рибофлавин уменьшает всасывание и эффективность антибиотиков. Его следует принимать по меньшей мере за 3 ч до или 3 ч после приема антибиотика.
Передозировка
при рекомендуемом дозировании никакой интоксикации не предполагается. Продолжительно, применение в высоких дозах может вызвать гипервитаминоз А и D, хотя вероятность передозировки минимальна. При передозировке витамина D возникают слабость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, уменьшение массы тела, лихорадка, судороги. Передозировка витамина А может привести к головной боли, головокружению, нарушению сна, тошноте, рвоте, сонливости, светобоязни и судорогам. При возникновении вышеуказанных симптомов следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу. При применении витамина Е в высоких дозах могут возникать головная боль, утомляемость, тошнота, диплопия, мышечная слабость, легкая креатинурия и желудочно-кишечные нарушения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от влаги и света при температуре не выше 25 °С.