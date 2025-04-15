Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
286,98
Экономия при брони: -11,83 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
145,23
Экономия при брони: -6,60 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
404,76
Экономия при брони: -18,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
408,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
408,00
Экономия при брони: -59,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,20
Экономия при брони: -55,20 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
437,20
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
297,96
Экономия при брони: -10,98 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
432,98
Экономия при брони: -14,48 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
303,03
Экономия при брони: -40,41 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
416,04
Экономия при брони: -21,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
298,45
Экономия при брони: -24,59 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
485,97
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
289,36
Экономия при брони: -25,69 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
401,96
Экономия при брони: -28,96 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
285,82
Экономия при брони: -22,91 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
397,62
Экономия при брони: -24,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
361,28
Экономия при брони: -23,45 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
501,98
Экономия при брони: -32,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
162,55
Экономия при брони: -7,43 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
491,27
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
408,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
349,47
Экономия при брони: -11,98 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
486,23
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн