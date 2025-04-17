Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
395,21
Экономия при брони: -19,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
292,08
Экономия при брони: -17,65 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
335,24
Экономия при брони: -21,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
324,90
Экономия при брони: -40,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
340,30
Экономия при брони: -56,00 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
470,70
Экономия при брони: -75,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
290,10
Экономия при брони: -15,67 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
418,61
Экономия при брони: -42,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
302,26
Экономия при брони: -27,83 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
324,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
485,07
Экономия при брони: -18,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
301,06
Экономия при брони: -13,32 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
389,20
Экономия при брони: -17,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
318,88
Экономия при брони: -20,02 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
414,93
Экономия при брони: -26,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
309,24
Экономия при брони: -10,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
401,83
Экономия при брони: -13,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн