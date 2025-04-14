Одесса (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
490,35
Экономия при брони: -22,59 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
350,52
Экономия при брони: -12,96 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
404,98
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,34
Экономия при брони: -26,42 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
426,16
Экономия при брони: -45,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
287,74
Экономия при брони: -10,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
416,45
Экономия при брони: -24,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
400,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
353,86
Экономия при брони: -16,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
243,21
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
295,09
Экономия при брони: -17,36 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
420,75
Экономия при брони: -29,29 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
288,40
Экономия при брони: -9,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
470,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
350,72
Экономия при брони: -13,26 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
404,71
Экономия при брони: -29,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
289,50
Экономия при брони: -14,88 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
396,48
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
271,09
Экономия при брони: -17,62 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
470,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto