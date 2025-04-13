Киев (адрес не указан)
Доступно в 544 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
328,90 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
456,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
303,70
Экономия при брони: -28,94 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
416,41
Экономия при брони: -16,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
336,00
Экономия при брони: -72,14 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
487,70
Экономия при брони: -104,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
299,54
Экономия при брони: -17,14 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
133,07
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
325,50
Экономия при брони: -41,70 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
442,30
Экономия при брони: -46,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
216,06
Экономия при брони: -10,62 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
475,75
Экономия при брони: -20,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
293,37
Экономия при брони: -17,07 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
415,27
Экономия при брони: -41,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
277,40
Экономия при брони: -49,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
455,50
Экономия при брони: -97,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
280,58
Экономия при брони: -12,11 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
475,66
Экономия при брони: -20,53 грн