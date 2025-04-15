Львов (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,38
Экономия при брони: -19,63 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
133,51
Экономия при брони: -19,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
448,20
Экономия при брони: -59,20 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
363,77
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
133,16
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
292,32
Экономия при брони: -16,34 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
425,80
Экономия при брони: -62,11 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
447,90
Экономия при брони: -58,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
322,70
Экономия при брони: -44,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
322,50
Экономия при брони: -44,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
455,20
Экономия при брони: -66,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
323,70
Экономия при брони: -45,70 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
214,00
Экономия при брони: -10,83 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
417,11
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
407,20
Экономия при брони: -18,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
451,60
Экономия при брони: -62,60 грн