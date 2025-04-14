Днепр (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
325,03
Экономия при брони: -20,47 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
415,58
Экономия при брони: -36,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
325,14
Экономия при брони: -20,70 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
410,11
Экономия при брони: -39,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
302,74
Экономия при брони: -20,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
438,19
Экономия при брони: -27,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
281,01
Экономия при брони: -20,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
448,10
Экономия при брони: -57,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
401,87
Экономия при брони: -16,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
165,53
Экономия при брони: -10,11 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
428,13
Экономия при брони: -27,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
470,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
410,14
Экономия при брони: -24,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,86
Экономия при брони: -17,61 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
286,51
Экономия при брони: -44,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
290,60
Экономия при брони: -21,13 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
470,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
338,87
Экономия при брони: -12,78 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
411,52
Экономия при брони: -27,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
356,31
Экономия при брони: -18,96 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
398,26
Экономия при брони: -21,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
314,45
Экономия при брони: -10,07 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
437,22
Экономия при брони: -14,01 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
285,40
Экономия при брони: -15,48 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
404,06
Экономия при брони: -19,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
339,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
407,30
Экономия при брони: -22,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
252,34
Экономия при брони: -11,71 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
421,58
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
356,31
Экономия при брони: -18,83 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
411,76
Экономия при брони: -22,43 грн