Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
320,30
Экономия при брони: -40,10 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
297,88
Экономия при брони: -18,42 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
409,31
Экономия при брони: -35,04 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
346,18
Экономия при брони: -18,48 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
418,33
Экономия при брони: -29,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
294,82
Экономия при брони: -14,55 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
411,09
Экономия при брони: -36,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
341,13
Экономия при брони: -13,81 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
377,31
Экономия при брони: -15,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
324,19
Экономия при брони: -19,59 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
408,69
Экономия при брони: -34,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
445,70
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
345,53
Экономия при брони: -10,91 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,16
Экономия при брони: -18,59 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
468,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
207,82
Экономия при брони: -6,40 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
481,78
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №40
KRKA d.d. Novo Mesto
277,39
Экономия при брони: -8,37 грн
Дуовит таблетки, покрытые оболочкой комби-упаковка №60
KRKA d.d. Novo Mesto
480,94
Экономия при брони: -14,51 грн