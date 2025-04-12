Эспиро (Espiro)
Эспиро инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 25 или 50 мг эплеренона;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза 15сР, натрия лаурилсульфат, натрия кроскармеллоза, магния стеарат;
оболочка: краситель Opadry II желтый 33G32578 (гипромеллоза 6 cP (E 464), титана диоксид (E 171), лактозы моногидрат, макрогол 3350, триацетин, железа оксид желтый (Е172)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
25 мг тaблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтого цвета, круглые, двояковыпуклые;
50 мг тaблетки, покрытые пленочной оболочкой, желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с распределительной насечкой с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Калийсберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона.
Код АТС C03D A04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Эплеренон имеет относительную селективность в связке с рекомбинантными рецепторами человека к минералокортикоидам по сравнению с глюкокортикоидами, прогестероном и андрогенами. Эплеренон препятствует связыванию рецепторов с альдостероном — важным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая участвует в регуляции артериального давления и задействована в патофизиологических механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Фармакодинамические эффекты
Эплеренон вызывает стойкое повышение уровня ренина в плазме крови и уровня альдостерона в плазме крови, что совпадает с угнетением пути отрицательного обратного влияния альдостерона на секрецию ренина. При этом повышение активности ренина в плазме крови и уровней альдостерона в крови не приводит к подавлению действия эплеренона.
В ходе исследований диапазона доз при хронической сердечной недостаточности (классы II-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации — NYHA) добавление эплеренона к стандартной схеме лечения вызывало ожидаемое дозозависимое повышение уровня альдостерона. Подобным образом в ходе кардиологическо-нефрологического подисследования EPHESUS (исследование эффективности и летальности при применении эплеренона у пациентов с острым инфарктом миокарда, осложненным дисфункцией левого желудочка и сердечной недостаточностью) лечение эплереноном приводило к значительному повышению уровня альдостерона. Полученные результаты подтверждают блокирование рецепторов к минералокортикоидам в этой популяции.
Эплеренон изучали в ходе исследования EPHESUS. Это было вдвойне слепое плацебо-контролируемое исследование продолжительностью 3 года, в котором участвовало 6632 субъекты с острым инфарктом миокарда, дисфункцией левого желудочка (оценивалось по фракции выброса левого желудочка ≤ 40%) и клиническими признаками сердечной недостаточности. Через 3–14 дней после острого инфаркта миокарда (медиана составила 7 дней) субъекты дополнительно к стандартному лечению получали эплеренон или плацебо в начальной дозе 25 мг 1 раз в сутки. Далее дозу постепенно (в течение 4 недель) повышали до достижения целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки при условии, что уровень калия в сыворотке крови был ниже 5 ммоль/л. В течение исследования субъекты получали стандартное лечение, включавшее ацетилсалициловую кислоту (92%), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (90%), β-блокаторы (83%), нитраты (72%), петлевые диуретики (66%) или ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (60%).
Первичными конечными точками в исследовании EPHESUS были общая летальность и комбинированная конечная точка (летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы). 14,4% субъектов из группы эплеренона и 16,7% субъектов из группы плацебо умерли (по любым причинам), а 26,7% субъектов из группы эплеренона и 30% субъектов из группы плацебо достигли соответствия критериям комбинированной конечной точки (летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы). Таким образом, в ходе исследования EPHESUS эплеренон снижал риск летального исхода по любым причинам на 15% (относительный риск (ОР) 0,85; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,75–0,96; p = 0,008) по сравнению с плацебо преимущественно за счет снижения летальности вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Риск летального исхода или госпитализации вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы при применении эплеренона был снижен на 13% (ВР 0,87; 95% ДИ 0,79–0,95, p = 0,002). Абсолютное снижение риска составило 2,3% для такой конечной точки, как общая летальность, и 3,3% — для такой конечной точки, как летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Клиническая эффективность эплеренона, в первую очередь, была продемонстрирована при назначении лечения пациентам в возрасте младше 75 лет. Польза от лечения субъектов в возрасте старше 75 лет изучена недостаточно. Улучшение или стабилизацию показателей функциональной классификации по NYHA наблюдали у статистически значимо большей части субъектов, принимавших эплеренон, по сравнению с пациентами из группы плацебо. Частота развития гиперкалиемии составляла 3,4% в группе эплеренона и 2% в группе плацебо (p <0,001). Частота развития гипокалиемии составила 0,5% в группе эплеренона и 1,5% в группе плацебо (p <0,001).
В ходе обследования 147 здоровых добровольцев с целью выявления изменений на ЭКГ в течение фармакокинетических исследований не было выявлено устойчивого влияния эплеренона на частоту сердечных сокращений, продолжительность комплекса QRS или интервалов PR и QT.
В ходе исследования EMPHASIS-HF (исследование частоты госпитализации и летальности при применении эплеренона пациентам с сердечной недостаточностью и симптомами легкой степени) изучали эффективность влияния эплеренона, добавленного к стандартному лечению, на клинические результаты субъектов с систолической сердечной недостаточностью и симптомами легкой степени (функциональный класс II по классификации NYHA).
В исследовании принимали участие субъекты в возрасте младше 55 лет, у которых фракция выброса левого желудочка составляла ≤ 30% или ≤ 35% при условии QRS более 130 миллисекунд и которые за 6 месяцев, предшествующих исследованию, были госпитализированы в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы или у которых уровень натрийуретического пептида типа В (НПБ) в плазме крови составлял менее 250 пг/мл уровень N-терминального про-НПБ в плазме крови составлял менее 500 пг/мл у мужчин (750 пг/мл у женщин). Начальная доза эплеренона составляла 25 мг 1 раз в сутки. Через 4 недели дозу повышали до 50 мг 1 раз в сутки при условии, что уровень калия в сыворотке крови был менее 5 ммоль/л. Или же, если расчетная скорость клубочковой фильтрации равнялась 30–49 мл/мин/1,73 м2, начальная доза эплеренона составляла 25 мг 1 раз в 2 дня и в дальнейшем повышалась до 25 мг 1 раз в сутки.
В общем рандомизацию (в двойном слепом режиме) прошло 2737 субъектов, которым был назначен эплеренон или плацебо на фоне базового лечения мочегонными препаратами (85%), ингибиторами АПФ (78%), блокаторами рецепторов ангиотензина II типа (19%), β-блокаторами (87%), антикоагулянтами (88%), средствами для снижения уровня липидов (63%) и гликозидами наперстянки (27%). Средний уровень фракции выброса левого желудочка составлял ~ 26%, а средняя продолжительность комплекса QRS равна ~ 122 мс. Большинство субъектов (83,4%) в предыдущие 6 месяцев до рандомизации были госпитализированы в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, причем примерно половина из этих субъектов — в результате сердечной недостаточности. Около 20% субъектов имели установленные имплантированные дефибрилляторы или находились на сердечной ресинхронизирующей терапии.
Первичная конечная точка (летальный исход в результате сердечно-сосудистых нарушений или госпитализация в связи с сердечной недостаточностью) наблюдалась у 249 субъектов (18,3%) из группы эплеренона и у 356 субъектов (25,9%) из группы плацебо (ВР 0,63; 95% ДИ 0,54–0,74; р <0,001). Влияние эплеренона на результаты по первичной конечной точкой наблюдался стабильно во всех предварительно определенных подгруппах.
Вторичная конечная точка (общая летальность) наблюдалась у 171 пациента (12,5%) из группы эплеренона и у 213 субъектов (15,5%) из группы плацебо (ВР 0,76; 95% ДИ 0,62–0, 93, р = 0,008). Летальный исход в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы был зафиксирован у 147 субъектов (10,8%) из группы эплеренона и у 185 субъектов (13,5%) из группы плацебо (ВР 0,76; 95% ДИ 0,61–0,93, p=0,01).
В течение исследования гиперкалиемия (уровень калия в сыворотке крови >5,5 ммоль/л) возникала у 158 субъектов (11,8%) из группы эплеренона и у 96 субъектов (7,2%) из группы плацебо (p <0,001). Гипокалиемия (уровень калия в сыворотке крови <4 ммоль/л) в группе эплеренона возникала со статистически достоверно более низкой частотой, чем в группе плацебо (38,9% в группе эплеренона и 48,4% в группе плацебо, p <0,0001).
Дети
Применение эплеренона детям с сердечной недостаточностью не исследовали.
В 10-недельном исследовании с участием детей с гипертензией (в возрасте 4–16 лет, n = 304), применение эплеренона в дозах 25–100 мг в сутки, что вызывало экспозицию, сходную с таковой у взрослых, не продемонстрировало эффективного снижения артериального давления. В этом исследовании и в исследовании безопасности продолжительностью 1 год с участием 149 детей 5–17 лет профиль безопасности был подобен такому, который наблюдался у взрослых. Применение эплеренона детям в возрасте младше 4 лет с гипертензией не изучались, поскольку исследования с участием детей старшего возраста показало отсутствие эффективности (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Исследований любого (длительного) действия на гормональный статус детей не проводилось.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Абсолютная биодоступность эплеренона после применения дозы 100 мг перорально составляет 69%.
Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5–2 часа. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) и площадь под фармакокинетической кривой (AUC) изменяются пропорционально дозе в диапазоне 10–100 мг и менее чем дозопропорционально при применении доз более 100 мг. Равновесное состояние наступает в течение 2 дней от начала лечения. Пища не влияет на абсорбцию препарата.
Распределение
Эплеренон связывается с белками плазмы крови примерно на 50% и главным образом связывается с α-1-кислыми гликопротеинами. Объем распределения эплеренона в равновесном состоянии составляет 42–90 л. Эплеренон не связывается с эритроцитами.
Метаболизм
Метаболизм эплеренона преимущественно осуществляется за счет фермента CYP3A4. В плазме крови человека не обнаружены активные метаболиты эплеренона.
Выведение
Менее 5% дозы эплеренона выводится с мочой и калом в неизмененном виде. После приема разовой дозы радиоактивно меченого препарата около 32% дозы было выведено из организма с калом и около 67% было выделено с мочой. Период полувыведения эплеренона составляет около 3–6 часов. Воображаемый клиренс равен около 10 л/ч.
Применение в специфических популяциях.
Возраст, пол и раса
Исследования фармакокинетики эплеренона при применении в дозе 100 мг 1 раз в сутки проводили с участием таких категорий субъектов, как пациенты пожилого возраста (старше 65 лет), пациенты мужского пола, пациенты женского пола, пациенты негроидной расы. Значительных различий фармакокинетики эплеренона у пациентов в зависимости от пола не было. У субъектов пожилого возраста в равновесном состоянии наблюдалось повышение уровней Cmax (22%) и AUC (45%) по сравнению с молодыми пациентами (18–45 лет). У субъектов негроидной расы в равновесном состоянии Cmax была ниже на 19%, а AUC — на 26% ниже (см. раздел «Способ применения и дозы»).
С помощью популяционной фармакокинетической модели для концентраций эплеренона в соответствии с 2 исследованиями с участием 51 пациента в возрасте 4–16 лет было установлено, что масса тела пациента имеет статистически значимое влияние на объем распределения эплеренона, но не на его выведение. Предполагается, что объем распределения эплеренона и максимальная концентрация у детей с большей массой тела будут подобны, наблюдаемые у взрослых с подобной массой тела. У пациентов с массой тела 45 кг объем распределения примерно на 40% ниже и предполагается, что максимальная концентрация будет выше, чем такова, что обычно наблюдается у взрослых. Детям применяли начальную дозу эплеренона 25 мг 1 раз в сутки; после 2 недель доза была увеличена до 25 мг 2 раза в сутки, а в случае клинической необходимости — до 50 мг 2 раза в сутки. При применении таких доз высокие концентрации эплеренона у детей не были значительно выше по сравнению с такими, которые наблюдались у взрослых при применении начальной дозы 50 мг 1 раз в сутки.
Почечная недостаточность
Фармакокинетика эплеренона оценивали у пациентов с различными степенями нарушения функции почек и у пациентов, находившихся на гемодиализе. У пациентов с тяжелой почечной недостаточности AUC и Cmax в равновесном состоянии были повышены на 38% и 24% соответственно по сравнению с контрольной группой. У пациентов, находившихся на гемодиализе, эти показатели были снижены на 26% и 3% соответственно по сравнению с контрольной группой пациентов. Корреляции между клиренсом эплеренона из плазмы крови и клиренсом креатинина не выявлено. Эплеренон не удаляется с помощью гемодиализа (см. раздел «Особенности применения»).
Печеночная недостаточность
Фармакокинетика эплеренона в дозе 400 мг исследовали у пациентов с умеренными поражениями печени (класс В по классификации Чайлд-Пью) и сравнивали результаты с результатами, полученными у пациентов без нарушения функции печени. Cmax и AUC эплеренона в равновесном состоянии были повышены на 3,6% и 42% соответственно (см. раздел «Способ применения и дозы»). Поскольку исследований применения эплеренона для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени не проводили, назначение эплеренона таким пациентам противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
Сердечная недостаточность
У пациентов с сердечной недостаточностью (классы II-IV по классификации NYHA) проводили исследования фармакокинетики эплеренона, что применялся в дозе 50 мг. Значение Cmax и AUC в равновесном состоянии у пациентов с сердечной недостаточностью были на 38% и 30% соответственно выше, чем у здоровых добровольцев соответствующего возраста, пола и с соответствующей массой тела. Согласно этим результатам, популяционный анализ фармакокинетики эплеренона, проведенный в подгруппе пациентов с исследования EPHESUS, свидетельствует, что клиренс эплеренона у пациентов с сердечной недостаточностью не отличается от клиренса препарата у здоровых добровольцев пожилого возраста.
Безопасность и эффективность применения эплеренона детям не установлена. Имеющаяся в настоящее время информация приведена в разделе «Фармакодинамика» и «Фармакокинетика».
Показания
Дополнение к стандартному лечению с применением блокаторов β-адренорецепторов с целью снижения риска заболеваемости и летальности, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у стабильных пациентов с дисфункцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤40%) и клиническими признаками сердечной недостаточности после недавно перенесенного инфаркта миокарда.
Дополнение к стандартной оптимальной терапии с целью снижения риска заболеваемости и летальности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у взрослых пациентов с сердечной недостаточностью II класса (хронической) по классификации NYHA и дисфункцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤30%) (см. раздел «Фармакодинамика»).
Противопоказания
- Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, указанных в разделе «Состав».
- Уровень калия в сыворотке крови >5 ммоль/л на момент начала лечения.
- Почечная недостаточность тяжелой степени (расчетная скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2).
- Печеночная недостаточность тяжелой степени (класс С по классификации Чайлд — Пью).
- Одновременное применение калийсберегающих диуретиков или мощных ингибиторов CYP 3A4 (например, итраконазол, кетоконазол, ритонавир, нелфинавир, кларитромицин, телитромицин и нефазодон) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
- Одновременное применение эплеренона в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фармакодинамические взаимодействия.
Калийсберегающие мочегонные препараты и калийсодержащими добавки. Эплеренон не следует назначать пациентам, получающим другие калийсберегающие мочегонные препараты и калийсодержащие добавки, из-за повышенного риска развития гиперкалиемии (см. раздел «Противопоказания»). Под влиянием калийсберегающих мочегонных препаратов также может усиливаться действие гипотензивных препаратов и других мочегонных средств.
Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина. При применении эплеренона в комбинации с ингибитором АПФ и/или блокатором рецепторов ангиотензина риск гиперкалиемии может увеличиваться. Рекомендуется осуществлять тщательный контроль за уровнем калия в сыворотке крови и показателями функции почек, особенно у пациентов с риском нарушения функции почек, например у пациентов пожилого возраста. Эплеренон не следует применять одновременно в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Литий. Исследования взаимодействия эплеренона с литием не проводили. Вместе с тем, у пациентов, получавших литий одновременно с ингибиторами АПФ и мочегонными препаратами, было описаны случаи токсического действия лития (см. раздел «Особенности применения»). Следует избегать одновременного применения эплеренона и препаратов лития. Если нет возможности избежать применения этой комбинации необходимо контролировать уровень лития в плазме крови (см. раздел «Особенности применения»).
Циклоспорин, такролимус. Циклоспорин и такролимус могут привести к нарушению функции почек и повысить риск развития гиперкалиемии. Следует избегать одновременного применения эплеренона и циклоспорина или такролимуса. В случае необходимости назначения циклоспорина и такролимуса в ходе лечения эплереноном рекомендуется тщательно контролировать уровень калия в сыворотке крови (см. раздел «Особенности применения»).
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). За счет непосредственного влияния на клубочковую фильтрацию лечения НПВП может привести к острой почечной недостаточности, особенно у пациентов, входящих в группу высокого риска (пожилой возраст и/или обезвоживание). Пациентам, получающим эплеренон и НПВП, до начала лечения следует обеспечить адекватный водный режим и контролировать их функцию почек.
Триметоприм. Одновременное назначение триметоприма и эплеренона повышает риск развития гиперкалиемии. Следует контролировать уровень калия в сыворотке крови и показатели функции почек, особенно у пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции почек.
α1-блокаторы (например празозин, альфузозин). При комбинировании α1-адреноблокаторов и эплеренона существует возможность усиления гипотензивного действия и/или развития ортостатической гипотензии. В процессе одновременного применения α1-блокаторов следует контролировать клиническое состояние пациентов в отношении ортостатической гипотензии.
Трициклические антидепрессанты, нейролептики, амифостин, баклофен. Одновременное применение этих лекарственных средств и эплеренона потенциально может усиливать гипотензивное действие и повышать риск развития ортостатической гипотензии.
Глюкокортикоиды, тетракозактид. При одновременном назначении этих лекарственных средств и эплеренона существует возможность ослабления гипотензивного действия вследствие задержки жидкости и натрия.
Фармакокинетические взаимодействия.
Исследования in vitro свидетельствуют, что эплеренон не является ингибитором изоферментов CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 или CYP3A4. Эплеренон не является субстратом или ингибитором Р-гликопротеина.
Дигоксин. Уровень системной экспозиции (AUC) дигоксина при одновременном применении с эплереноном растет на 16% (90% ДИ 4–30%). Следует с осторожностью назначать дигоксин в дозах, близких к верхней границе терапевтического диапазона.
Варфарин. Клинически значимых фармакокинетических взаимодействий с варфарином описано не было. Следует с осторожностью назначать варфарин в дозах, близких к верхней границе терапевтического диапазона.
Субстраты CYP3A4. Результаты фармакокинетических исследований с образцами-субстратами CYP3A4 (то есть мидазоламом и цизапридом) не выявили признаков выраженных фармакокинетических взаимодействий при одновременном применении этих средств и эплеренона.
Ингибиторы CYP3A4.
- Мощные ингибиторы CYP3A4. При одновременном применении эплеренона и средств, угнетающих активность фермента CYP3A4, возможно развитие выраженных фармакокинетических взаимодействий. Под влиянием мощного ингибитора CYP3A4 (кетоконазол 200 мг 2 раза в сутки) AUC эплеренона увеличивалась на 441% (см. раздел «Противопоказания»). Одновременное применение эплеренона и мощных ингибиторов CYP3A4 (кетоконазола, итраконазола, ритонавира, нелфинавира, кларитромицина, телитромицина и нефазодона) противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
- Слабые и умеренные ингибиторы CYP3A4. Применение одновременно с эритромицином, саквинавиром, амиодароном, дилтиаземом, верапамилом или флуконазолом приводило к выраженным фармакокинетическим взаимодействиям с повышением уровней AUC на 98–187%. Поэтому при одновременном применении эплеренона и слабых или умеренных ингибиторов CYP3A4 доза эплеренона не должна превышать 25 мг в сутки (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Индукторы CYP3A4. Одновременное применение эплеренона и зверобоя (мощный индуктор CYP3A4) приводило к снижению AUC эплеренона на 30%. Применение мощных индукторов CYP3A4 (таких как рифампицин) может приводить к более выраженному снижению AUC эплеренона. Из-за риска снижения эффективности эплеренона не рекомендуется применять одновременно с этим препаратом мощные индукторы CYP3A4 (рифампицин, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, зверобой) (см. раздел «Особенности применения»).
Антациды. Учитывая результаты клинического фармакокинетического исследования, при одновременном применении эплеренона и антацидных препаратов не ожидается выраженных взаимодействий.
Особенности применения
Гиперкалиемия. В ходе лечения эплереноном в соответствии с его механизма действия возможно развитие гиперкалиемии. У всех пациентов в начале лечения и в ходе изменения дозы препарата следует контролировать уровень калия в сыворотке крови. В дальнейшем рекомендуется проводить периодический контроль, особенно у пациентов, входящих в группу риска возникновения гиперкалиемии (таких как пациенты пожилого возраста, пациенты с почечной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы») и диабетом. После начала лечения эплереноном не рекомендуется использовать калийсодержащие добавки из-за повышенного риска развития гиперкалиемии. Было продемонстрировано, что снижение дозы эплеренона приводит к снижению концентрации калия в сыворотке крови. В ходе одного исследования было продемонстрировано, что дополнительное назначение гидрохлоротиазида в ходе лечения эплереноном компенсировало повышение концентрации калия в сыворотке крови.
При применении эплеренона в комбинации с ингибитором АПФ и/или блокатором рецепторов ангиотензина риск гиперкалиемии может увеличиваться. Эплеренон не следует применять одновременно в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Нарушение функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек (в том числе с диабетической микроальбуминурией) следует регулярно контролировать уровень калия. Снижение функции почек сопровождается повышением риска гиперкалиемии. Хотя результаты исследования EPHESUS, проведенного с участием пациентов с диабетом 2 типа и микроальбуминурией, ограничены, в этой малой группе пациентов наблюдали повышенную частоту возникновения гиперкалиемии. Поэтому лечение таких пациентов следует проводить с осторожностью. Эплеренон не удаляется с помощью гемодиализа.
Нарушение функции печени. У пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции печени (классы А и В по классификации Чайлд — Пью) повышение уровня калия сыворотки крови более 5,5 ммоль/л не происходило. Такие пациенты нуждаются в контроле уровней электролитов. Применение эплеренона для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функций почек не изучали, поэтому эплеренон противопоказан к применению таким пациентам (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Противопоказания»).
Индукторы CYP3A4. Одновременное применение эплеренона и мощных индукторов CYP3A4 не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение лития, циклоспорина, такролимуса следует избегать во время лечения эплереноном (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Фертильность. Информации о влиянии на фертильность человека нет.
В состав препарата входит лактоза (1 таблетка 25 мг — 39,51 мг, 1 таблетка 50 мг — 79,02 мг), поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными нарушениями, в частности непереносимостью галактозы, врожденной недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом нарушения всасывания глюкозы и галактозы.
Способ применения и дозы
Взрослые.
Для индивидуального подбора дозы лекарственное средствоа выпускается в дозах 25 мг и 50 мг. Максимальная суточная доза составляет 50 мг в сутки.
Эплеренон можно применять как с пищей, так и независимо от приема пищи (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты с сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта миокарда. Рекомендуемая поддерживающая доза эплеренона составляет 50 мг 1 раз в сутки. Лечение следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 недели, учитывая уровень калия в сыворотке крови (см. таблицу ниже).
Лечение эплереноном обычно начинают через 3–14 дней после острого инфаркта миокарда.
Пациенты с сердечной недостаточностью II класса (хронической) по классификации NYHA. Лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью II класса по классификации NYHA следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 недели, учитывая уровень калия в сыворотке крови (см. таблицу ниже и раздел «Особенности применения»).
Пациентам, у которых уровень калия в сыворотке крови превышает 5 ммоль/л, не следует начинать лечение эплереноном (см. раздел «Противопоказания»).
Уровень калия в сыворотке крови следует определять до начала лечения эплереноном, в ходе первой недели лечения и через месяц после начала лечения или коррекции дозы. В случае необходимости следует в дальнейшем периодически определять уровень калия в сыворотке крови в течение лечения.
После начала лечения дозу препарата следует корректировать с учетом концентрации калия в сыворотке крови, как указано в таблице ниже.
Коррекция дозы после начала лечения
|Концентрация калия в сыворотке крови (ммоль/л)
|Действие
|Коррекция дозы
|<5,0
|Повышение
|С 25 мг 1 раз в 2 дня до 25 мг 1 раз в сутки С 25 мг 1 раз в сутки до 50 мг 1 раз в сутки
|5,0–5,4
|Без изменений
|Дозу не изменяют
|5,5–5,9
|Снижение
|С 50 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в сутки С 25 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в 2 дня С 25 мг 1 раз в 2 дня до временной отмены
|≥6,0
|Временная отмена
После временной отмены эплеренона из-за повышения уровня калия до ≥6 ммоль/л восстановление лечениея возможно в дозе 25 мг 1 раз в 2 дня после снижения концентрации калия ниже уровня 5 ммоль/л.
Пациенты пожилого возраста. Для пациентов пожилого возраста нет необходимости в коррекции начальной дозы препарата. В связи с возрастным снижением интенсивности функции почек риск развития гиперкалиемии у пациентов пожилого возраста повышается. Риск может дополнительно увеличиваться при наличии сопутствующего заболевания, сопровождающегося повышением системной экспозиции препарата, в частности нарушение функций печени легкой и средней степени тяжести. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в сыворотке крови (см. раздел «Особенности применения»).
Нарушение функции почек. Пациентам с легким нарушением функции почек не требуется коррекция начальной дозы. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в сыворотке крови и корректировать дозу препарата в соответствии с таблицей выше.
Пациентам с нарушениями функции почек средней тяжести (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в 2 дня и корректировать дозу в зависимости от концентрации калия (см. таблицу выше). Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в сыворотке крови (см. раздел «Особенности применения»).
Опыт применения препарата пациентам с клиренсом креатинина <50 мл/мин и сердечной недостаточностью после инфаркта миокарда отсутствует. Для лечения таких пациентов эплеренон следует применять с осторожностью. Применение доз, превышающих 25 мг в сутки, пациентам с клиренсом креатинина <50 мл/мин не исследовали.
Эплеренон противопоказан пациентам с тяжелыми поражениями почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. раздел «Противопоказания»). Эплеренон не удаляется из организма с помощью диализа.
Нарушение функций печени. Пациенты с легкой или умеренным нарушением функции печени не требуется коррекции начальной дозы. Из-за повышения уровня системной экспозиции эплеренона этой категории пациентов и особенно у пациентов пожилого возраста рекомендуется проводить частый и регулярный контроль концентрации калия в сыворотке крови (см. раздел «Особенности применения»).
Комбинированное применение. В случае одновременного применения со слабыми или умеренными ингибиторами CYP3A4 (например амиодароном, дилтиаземом и верапамилом) можно начинать лечение эплереноном с начальной дозы 25 мг 1 раз в сутки. Доза не должна превышать 25 мг 1 раз в сутки (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Побочные реакции
В ходе двух исследований (EPHESUS и EMPHASIS-HF) было продемонстрировано, что общая частота развития побочных реакций при применении эплеренона и плацебо была одинаковой.
Ниже приведены побочные реакции, которые, возможно, связаны с применением эплеренона и которые возникали в ходе лечения чаще, чем в ходе применения плацебо, или серьезные побочные реакции, возникающие в ходе лечения чаще, чем в ходе применения плацебо, или те, которые были описаны в ходе постмаркетингового наблюдения.
Побочные реакции классифицированы по системам органов и по абсолютной частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно установить, основываясь на имеющейся информации).
Инфекции и инвазии.
Нечасто: пиелонефрит, инфекции, фарингит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы.
Нечасто: эозинофилия.
Со стороны эндокринной системы.
Нечасто: гипотиреоз.
Со стороны метаболизма и пищеварения.
Часто: гиперкалиемия (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»), гиперхолестеринемия.
Нечасто: гипонатриемия, обезвоживание, гипертриглицеридемия.
Со стороны психики.
Часто: бессонница.
Со стороны нервной системы.
Часто: синкопе, головокружение, головная боль.
Нечасто: гипестезия.
Со стороны сердца.
Часто: левожелудочковая недостаточность, фибрилляция предсердий.
Нечасто: тахикардия.
Со стороны сосудов.
Часто: гипотензия.
Нечасто: тромбоз артерий конечностей, ортостатическая гипотензия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.
Часто: кашель.
Со стороны желудочно-кишечного тракта.
Часто: диарея, тошнота, запор, рвота.
Нечасто: вздутие живота.
Со стороны кожи и подкожных тканей.
Часто: сыпь, зуд.
Нечасто: ангионевротический отек, гипергидроз.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительных тканей.
Часто: мышечные спазмы, боли в спине.
Нечасто: боль в костно-мышечной системе.
Со стороны почек и мочевыводящих путей.
Часто: нарушение функции почек (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Со стороны печени и желчевыводящих путей.
Нечасто: холецистит.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез.
Нечасто: гинекомастия.
Общие расстройства и расстройства в месте введения препарата.
Часто: астения.
Нечасто: недомогание.
Лабораторные исследования.
Часто: повышение мочевины крови, повышение уровня креатинина.
Нечасто: снижение количества рецепторов эпидермального фактора роста, повышение уровня глюкозы крови.
В ходе исследования EPHESUS в группе пациентов в возрасте ≥75 лет было зарегистрировано большее количество случаев инсульта. В то же время, статистически достоверной разницы в частоте инсультов между группами эплеренона (30) и плацебо (22) обнаружено не было. В исследовании EMPHASIS-HF количество инсультов у пациентов в возрасте ≥75 лет составила 9 в группе лечения эплереноном и 8 в группе плацебо.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях.
Сообщение о подозреваемых побочные реакции после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет осуществлять мониторинг соотношения пользы и риска применения лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с местными требованиями.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3, или 5, или 9 блистеров в картонной коробке.
По 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармацевтический завод "Польфарма" С. А., Польша/Pharmaceutical Works "Polpharma" S. A., Poland.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Пельплиньска 19 83–200 Старогард Гданьски, Польша/19 Pelplinska Str., 83–200 Starogard Gdanski, Poland.