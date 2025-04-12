Фармакодинамика.

Механизм действия

Эплеренон имеет относительную селективность в связке с рекомбинантными рецепторами человека к минералокортикоидам по сравнению с глюкокортикоидами, прогестероном и андрогенами. Эплеренон препятствует связыванию рецепторов с альдостероном — важным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая участвует в регуляции артериального давления и задействована в патофизиологических механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фармакодинамические эффекты

Эплеренон вызывает стойкое повышение уровня ренина в плазме крови и уровня альдостерона в плазме крови, что совпадает с угнетением пути отрицательного обратного влияния альдостерона на секрецию ренина. При этом повышение активности ренина в плазме крови и уровней альдостерона в крови не приводит к подавлению действия эплеренона.

В ходе исследований диапазона доз при хронической сердечной недостаточности (классы II-IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации — NYHA) добавление эплеренона к стандартной схеме лечения вызывало ожидаемое дозозависимое повышение уровня альдостерона. Подобным образом в ходе кардиологическо-нефрологического подисследования EPHESUS (исследование эффективности и летальности при применении эплеренона у пациентов с острым инфарктом миокарда, осложненным дисфункцией левого желудочка и сердечной недостаточностью) лечение эплереноном приводило к значительному повышению уровня альдостерона. Полученные результаты подтверждают блокирование рецепторов к минералокортикоидам в этой популяции.

Эплеренон изучали в ходе исследования EPHESUS. Это было вдвойне слепое плацебо-контролируемое исследование продолжительностью 3 года, в котором участвовало 6632 субъекты с острым инфарктом миокарда, дисфункцией левого желудочка (оценивалось по фракции выброса левого желудочка ≤ 40%) и клиническими признаками сердечной недостаточности. Через 3–14 дней после острого инфаркта миокарда (медиана составила 7 дней) субъекты дополнительно к стандартному лечению получали эплеренон или плацебо в начальной дозе 25 мг 1 раз в сутки. Далее дозу постепенно (в течение 4 недель) повышали до достижения целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки при условии, что уровень калия в сыворотке крови был ниже 5 ммоль/л. В течение исследования субъекты получали стандартное лечение, включавшее ацетилсалициловую кислоту (92%), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (90%), β-блокаторы (83%), нитраты (72%), петлевые диуретики (66%) или ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (60%).

Первичными конечными точками в исследовании EPHESUS были общая летальность и комбинированная конечная точка (летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы). 14,4% субъектов из группы эплеренона и 16,7% субъектов из группы плацебо умерли (по любым причинам), а 26,7% субъектов из группы эплеренона и 30% субъектов из группы плацебо достигли соответствия критериям комбинированной конечной точки (летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы). Таким образом, в ходе исследования EPHESUS эплеренон снижал риск летального исхода по любым причинам на 15% (относительный риск (ОР) 0,85; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,75–0,96; p = 0,008) по сравнению с плацебо преимущественно за счет снижения летальности вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Риск летального исхода или госпитализации вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы при применении эплеренона был снижен на 13% (ВР 0,87; 95% ДИ 0,79–0,95, p = 0,002). Абсолютное снижение риска составило 2,3% для такой конечной точки, как общая летальность, и 3,3% — для такой конечной точки, как летальный исход или госпитализация вследствие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Клиническая эффективность эплеренона, в первую очередь, была продемонстрирована при назначении лечения пациентам в возрасте младше 75 лет. Польза от лечения субъектов в возрасте старше 75 лет изучена недостаточно. Улучшение или стабилизацию показателей функциональной классификации по NYHA наблюдали у статистически значимо большей части субъектов, принимавших эплеренон, по сравнению с пациентами из группы плацебо. Частота развития гиперкалиемии составляла 3,4% в группе эплеренона и 2% в группе плацебо (p <0,001). Частота развития гипокалиемии составила 0,5% в группе эплеренона и 1,5% в группе плацебо (p <0,001).

В ходе обследования 147 здоровых добровольцев с целью выявления изменений на ЭКГ в течение фармакокинетических исследований не было выявлено устойчивого влияния эплеренона на частоту сердечных сокращений, продолжительность комплекса QRS или интервалов PR и QT.

В ходе исследования EMPHASIS-HF (исследование частоты госпитализации и летальности при применении эплеренона пациентам с сердечной недостаточностью и симптомами легкой степени) изучали эффективность влияния эплеренона, добавленного к стандартному лечению, на клинические результаты субъектов с систолической сердечной недостаточностью и симптомами легкой степени (функциональный класс II по классификации NYHA).

В исследовании принимали участие субъекты в возрасте младше 55 лет, у которых фракция выброса левого желудочка составляла ≤ 30% или ≤ 35% при условии QRS более 130 миллисекунд и которые за 6 месяцев, предшествующих исследованию, были госпитализированы в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы или у которых уровень натрийуретического пептида типа В (НПБ) в плазме крови составлял менее 250 пг/мл уровень N-терминального про-НПБ в плазме крови составлял менее 500 пг/мл у мужчин (750 пг/мл у женщин). Начальная доза эплеренона составляла 25 мг 1 раз в сутки. Через 4 недели дозу повышали до 50 мг 1 раз в сутки при условии, что уровень калия в сыворотке крови был менее 5 ммоль/л. Или же, если расчетная скорость клубочковой фильтрации равнялась 30–49 мл/мин/1,73 м2, начальная доза эплеренона составляла 25 мг 1 раз в 2 дня и в дальнейшем повышалась до 25 мг 1 раз в сутки.

В общем рандомизацию (в двойном слепом режиме) прошло 2737 субъектов, которым был назначен эплеренон или плацебо на фоне базового лечения мочегонными препаратами (85%), ингибиторами АПФ (78%), блокаторами рецепторов ангиотензина II типа (19%), β-блокаторами (87%), антикоагулянтами (88%), средствами для снижения уровня липидов (63%) и гликозидами наперстянки (27%). Средний уровень фракции выброса левого желудочка составлял ~ 26%, а средняя продолжительность комплекса QRS равна ~ 122 мс. Большинство субъектов (83,4%) в предыдущие 6 месяцев до рандомизации были госпитализированы в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, причем примерно половина из этих субъектов — в результате сердечной недостаточности. Около 20% субъектов имели установленные имплантированные дефибрилляторы или находились на сердечной ресинхронизирующей терапии.

Первичная конечная точка (летальный исход в результате сердечно-сосудистых нарушений или госпитализация в связи с сердечной недостаточностью) наблюдалась у 249 субъектов (18,3%) из группы эплеренона и у 356 субъектов (25,9%) из группы плацебо (ВР 0,63; 95% ДИ 0,54–0,74; р <0,001). Влияние эплеренона на результаты по первичной конечной точкой наблюдался стабильно во всех предварительно определенных подгруппах.

Вторичная конечная точка (общая летальность) наблюдалась у 171 пациента (12,5%) из группы эплеренона и у 213 субъектов (15,5%) из группы плацебо (ВР 0,76; 95% ДИ 0,62–0, 93, р = 0,008). Летальный исход в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы был зафиксирован у 147 субъектов (10,8%) из группы эплеренона и у 185 субъектов (13,5%) из группы плацебо (ВР 0,76; 95% ДИ 0,61–0,93, p=0,01).

В течение исследования гиперкалиемия (уровень калия в сыворотке крови >5,5 ммоль/л) возникала у 158 субъектов (11,8%) из группы эплеренона и у 96 субъектов (7,2%) из группы плацебо (p <0,001). Гипокалиемия (уровень калия в сыворотке крови <4 ммоль/л) в группе эплеренона возникала со статистически достоверно более низкой частотой, чем в группе плацебо (38,9% в группе эплеренона и 48,4% в группе плацебо, p <0,0001).