Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
772,70
Экономия при брони: -40,50 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,86
Экономия при брони: -27,48 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,90
Экономия при брони: -54,70 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
737,02
Экономия при брони: -27,86 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1060,43
Экономия при брони: -57,05 грн
1003,38 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -41,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma