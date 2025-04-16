Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -40,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1003,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -40,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
813,79
Экономия при брони: -63,39 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
353,11
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
801,14
Экономия при брони: -50,59 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -40,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -40,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60
Экономия при брони: -37,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
761,16
Экономия при брони: -45,38 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1017,11
Экономия при брони: -60,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
381,72
Экономия при брони: -14,08 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
814,72
Экономия при брони: -98,94 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн