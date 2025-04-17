Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
804,25
Экономия при брони: -119,88 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
714,12
Экономия при брони: -91,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
527,80
Экономия при брони: -26,21 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
817,38
Экономия при брони: -133,09 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1114,32
Экономия при брони: -227,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1025,20
Экономия при брони: -41,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -37,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60
Экономия при брони: -18,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1048,10
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
815,02
Экономия при брони: -130,73 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1106,78
Экономия при брони: -220,09 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
818,53
Экономия при брони: -134,24 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1087,12
Экономия при брони: -200,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
258,32
Экономия при брони: -7,15 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
820,32
Экономия при брони: -119,78 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1063,60
Экономия при брони: -158,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
803,56
Экономия при брони: -103,02 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1067,23
Экономия при брони: -161,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
790,60
Экономия при брони: -38,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
838,34
Экономия при брони: -162,57 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1088,34
Экономия при брони: -167,21 грн