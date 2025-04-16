Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
814,18
Экономия при брони: -120,12 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1080,28
Экономия при брони: -89,44 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
966,00
Экономия при брони: -89,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
768,97
Экономия при брони: -55,97 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
992,24
Экономия при брони: -47,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
814,41
Экономия при брони: -119,98 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
627,17
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
713,38
Экономия при брони: -36,42 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1078,03
Экономия при брони: -133,58 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
785,77
Экономия при брони: -109,47 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1076,08
Экономия при брони: -74,45 грн
1001,63 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
680,60
Экономия при брони: -5,70 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
460,66
Экономия при брони: -19,50 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1068,21
Экономия при брони: -123,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
983,81
Экономия при брони: -71,34 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
678,20
Экономия при брони: -3,30 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
508,79
Экономия при брони: -79,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
806,93
Экономия при брони: -157,26 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн