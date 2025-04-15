Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
799,95
Экономия при брони: -108,89 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
355,15
Экономия при брони: -43,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
772,70
Экономия при брони: -53,30 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1025,20
Экономия при брони: -85,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,50 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
683,81
Экономия при брони: -56,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,86
Экономия при брони: -36,02 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1024,20
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
816,10
Экономия при брони: -121,54 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1082,83
Экономия при брони: -160,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
811,17
Экономия при брони: -107,97 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1076,29
Экономия при брони: -142,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
791,30
Экономия при брони: -71,90 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1025,20
Экономия при брони: -85,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,39
Экономия при брони: -35,55 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
323,14
Экономия при брони: -10,06 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma