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Эспиро (Espiro)

Эспиро (Espiro)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
644,70 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
854,60 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
799,95
Экономия при брони: -108,89 грн
691,06 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
355,15
Экономия при брони: -43,80 грн
311,35 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
514,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
772,70
Экономия при брони: -53,30 грн
719,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1025,20
Экономия при брони: -85,00 грн
940,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
584,76 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
705,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,50 грн
718,90 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
683,81
Экономия при брони: -56,70 грн
627,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,86
Экономия при брони: -36,02 грн
479,84 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1024,20
Экономия при брони: -84,00 грн
940,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
816,10
Экономия при брони: -121,54 грн
694,56 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1082,83
Экономия при брони: -160,73 грн
922,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
811,17
Экономия при брони: -107,97 грн
703,20 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1076,29
Экономия при брони: -142,33 грн
933,96 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
791,30
Экономия при брони: -71,90 грн
719,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1025,20
Экономия при брони: -85,00 грн
940,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,39
Экономия при брони: -35,55 грн
479,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,00 грн
719,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
441,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
635,97 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
875,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -54,00 грн
719,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
323,14
Экономия при брони: -10,06 грн
313,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
716,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
659,70 грн
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