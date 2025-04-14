Одесса (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
753,75
Экономия при брони: -34,73 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
999,18
Экономия при брони: -46,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
814,66
Экономия при брони: -30,13 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1062,27
Экономия при брони: -47,37 грн
1014,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
805,31
Экономия при брони: -102,73 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
712,27
Экономия при брони: -101,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1058,25
Экономия при брони: -141,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -38,90 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
754,11
Экономия при брони: -34,75 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1069,27
Экономия при брони: -64,03 грн
1005,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
819,19
Экономия при брони: -115,85 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1112,44
Экономия при брони: -195,48 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60
Экономия при брони: -36,10 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1024,20
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
801,88
Экономия при брони: -30,32 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1063,19
Экономия при брони: -51,40 грн
1011,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
805,56
Экономия при брони: -41,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1044,70
Экономия при брони: -53,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
559,15
Экономия при брони: -36,34 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1073,92
Экономия при брони: -69,79 грн
1004,13 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma