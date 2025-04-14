Харьков (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -26,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
514,62
Экономия при брони: -17,45 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
994,10
Экономия при брони: -6,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
773,40
Экономия при брони: -26,90 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
820,39
Экономия при брони: -51,67 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,60 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
797,28
Экономия при брони: -73,98 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
998,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1000,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma