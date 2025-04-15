Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
770,67
Экономия при брони: -100,77 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
683,80
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
798,57
Экономия при брони: -129,98 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1063,71
Экономия при брони: -170,26 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
821,41
Экономия при брони: -37,32 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1096,84
Экономия при брони: -117,30 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,86
Экономия при брони: -25,28 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
726,00
Экономия при брони: -56,10 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
966,00
Экономия при брони: -74,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
726,00
Экономия при брони: -41,10 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
966,00
Экономия при брони: -80,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
515,86
Экономия при брони: -25,28 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1043,10
Экономия при брони: -80,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
794,57
Экономия при брони: -27,82 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
334,14
Экономия при брони: -11,81 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
749,90
Экономия при брони: -14,40 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1021,60
Экономия при брони: -59,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
830,19
Экономия при брони: -161,78 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
717,52
Экономия при брони: -122,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
520,17
Экономия при брони: -64,79 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1035,25
Экономия при брони: -138,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
805,17
Экономия при брони: -135,70 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1072,50
Экономия при брони: -179,09 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
786,00 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
646,32
Экономия при брони: -52,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
545,46
Экономия при брони: -99,81 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
1060,94
Экономия при брони: -167,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Polpharma
559,50
Экономия при брони: -36,31 грн
Эспиро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Polpharma
712,14
Экономия при брони: -116,76 грн