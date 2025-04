реакции гиперчувствительности. Как и при применении других цефалоспоринов и β-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях тяжелых острых реакций гиперчувствительности (включая анафилактический шок), иногда с летальным исходом, даже если в подробном анамнезе не было соответствующих указаний. При развитии таких реакций применение препарата следует немедленно прекратить и принять другие надлежащие неотложные меры.

Вероятность анафилактических реакций повышается у пациентов с анафилаксией в анамнезе, с реакциями гиперчувствительности к разным аллергенам. С осторожностью применять у пациентов со склонностью к аллергическим диатезам.

При применении цефтриаксона зарегистрированы случаи таких тяжелых побочных реакций со стороны кожи, как синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз) и DRESS-синдром (медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями), которые могут представлять угрозу для жизни или иметь летальный исход; однако частота этих явлений неизвестна (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Реакция Яриша — Герксгеймера. У некоторых пациентов с инфекциями, вызванными спирохетами, может развиться реакция Яриша — Герксгеймера вскоре после начала лечения цефтриаксоном. Реакция Яриша — Герксгеймера является обычно самоограничивающимся состоянием или может потребовать симптоматического лечения. Если развилась такая реакция, лечение антибиотиком прекращать не следует.

Протромбиновое время. Цефтриаксон может увеличивать протромбиновое время, поэтому у пациентов с нарушением синтеза или недостаточностью витамина К (например в случае хронических заболеваний печени, пожилого возраста пациента, недоедания), а также у больных, получавших длительную терапию антикоагулянтами, предшествующими назначению Цефтрактама, следует контролировать протромбиновое время и при его увеличении до начала или во время терапии препаратом назначать витамин К (10 мг/нед).

Колит/чрезмерный рост резистентных микроорганизмов. О случаях антибиотикоассоциированного колита/псевдомембранозного колита были сообщения при применении почти всех антибактериальных средств, включая цефтриаксон/сульбактам. Тяжесть проявлений может колебаться от легкой степени до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных средств угнетает нормальную микрофлору толстой кишки, что приводит к усиленному росту С. difficile. C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, приводит к развитию диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, чрезмерно продуцирующие токсины, повышают заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции могут быть резистентными к антибактериальной терапии и нуждаться в колэктомии. Поэтому важно рассматривать возможность данного диагноза у всех пациентов, у которых во время или после применения антибиотика возникла диарея (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Необходимо собрать подробный медицинский анамнез, поскольку диарея, ассоциированная с C. difficile, может возникать в течение 2 мес после окончания применения антибактериальных средств. Следует рассмотреть необходимость прекращения терапии цефтриаксоном/сульбактамом и применения специфической терапии против C. difficile. По клиническим показаниям следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов, белковых добавок, антибиотикотерапию, к которой чувствительна C. difficile, и хирургическое обследование. Лекарственные средства, угнетающие перистальтику, не следует применять.

Как и при применении других антибактериальных средств, возможно развитие суперинфекции, вызванной нечувствительными к препарату микроорганизмами.

При длительном применении антибиотика возможны трудности при контроле нечувствительных к препарату микроорганизмов. В этой связи необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов. При возникновении суперинфекции необходимо принять соответствующие меры.

Желчнокаменная болезнь. После применения препарата, обычно в дозах, превышающих стандартные рекомендованные, при ультразвуковом исследовании желчного пузыря могут наблюдаться тени, ошибочно воспринимаемые за камни. Это преципитаты кальциевой соли цефтриаксона, исчезающие после завершения или прекращения терапии цефтриаксоном. Изредка образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение. Врач должен рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата, учитывая результаты оценки соотношения польза/риск в каждом конкретном случае (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Желчный стаз. При применении цефтриаксона были зарегистрированы случаи панкреатита, возможно, вызванные обструкцией желчных путей. У большинства пациентов отмечали факторы риска развития холестаза и билиарного сладжа, такие как предварительная значительная терапия, тяжелая болезнь, полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что триггером или кофактором этого осложнения может быть образование в желчных путях преципитатов вследствие применения цефтриаксона/сульбактама.

Почечнокаменная болезнь. Зарегистрированы случаи образования камней в почках, исчезавших после отмены цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При наличии симптомов следует провести ультразвуковое обследование. Решение по применению препарата у пациентов с наличием в анамнезе камней в почках или гиперкальциурии принимает врач, учитывая результаты оценки соотношения польза/риск в каждом конкретном случае.

Дети. Безопасность и эффективность цефтриаксона/сульбактама у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Входящий в состав препарата цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.

Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным в связи с риском развития билирубиновой энцефалопатии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Тяжелая почечная и печеночная недостаточность. При тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У пациентов с нарушенной функцией почек при нормальной функции печени дозу Цефтрактама снижать не следует. При почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) необходимо, чтобы суточная доза цефтриаксона не превышала 2 г.

У пациентов с нарушенной функцией печени, при сохранении функции почек, дозу Цефтрактама снижать нет необходимости.

При одновременной тяжелой патологии печени и почек концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови необходимо регулярно контролировать. У пациентов, находящихся на гемодиализе, дозу после проведения этой процедуры изменять нет необходимости.

Следует соблюдать осторожность при применении цефтриаксона у пациентов с почечной недостаточностью, одновременно получающих аминогликозиды и диуретики.

Взаимодействие с кальцийсодержащими препаратами. Описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом у недоношенных и доношенных младенцев в возрасте до 1 мес. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и через разные в/в инфузионные системы. Согласно имеющимся научным данным не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме как у новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры или какие-либо другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях in vitro показано, что новорожденные имеют повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.

Пациентам любого возраста цефтриаксон не следует смешивать или одновременно вводить в/в вместе с какими-либо кальцийсодержащим р-рами, даже при использовании различных инфузионных систем или при введении препаратов в различные инфузионные участки.

Однако пациентам в возрасте от 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, один после другого, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены/тщательного промывания инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым р-ром, чтобы предотвратить образование преципитатов. Пациентам, нуждающимся в непрерывных инфузиях кальцийсодержащих р-ров для полного парентерального питания (ППП), врач может назначить альтернативное антибактериальное лечение, не связанное с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона у пациентов, которым требуется ППП, необходимо, р-ры для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, но через разные инфузионные системы и в разные участки тела. Кроме того, введение р-ров для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением р-ров (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, Несовместимость).

Иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Сообщалось о случаях иммуноопосредованной гемолитической анемии у пациентов, получавших цефалоспорины, включая цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Тяжелые случаи гемолитической анемии (в том числе с летальным исходом) зарегистрированы во время лечения цефтриаксоном как у взрослых, так и у детей. В случае развития анемии во время лечения препаратом следует рассмотреть возможность данного диагноза и отменить антибиотик до определения этиологии анемии.

Длительное лечение. В течение длительного лечения препаратом рекомендуется регулярно контролировать развернутый анализ крови.

Влияние на результаты серологических исследований. При применении цефтриаксона/сульбактама тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефтриаксон может вызывать ложноположительные результаты при проведении пробы на галактоземию, при определении содержания глюкозы в моче неферментативными методами. Поэтому во время лечения цефтриаксоном уровень глюкозы в моче следует определять с помощью ферментативных методов анализа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Натрий. Цефтриаксона натриевая соль и сульбактама натриевая соль содержат натрий, что необходимо учитывать пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия.

При АГ и нарушении водно-электролитного баланса следует контролировать содержание натрия в плазме крови.

Применение лидокаина. Если в качестве растворителя применяют р-р лидокаина, препарат можно вводить только в/м. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции по медицинскому применению лидокаина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Р-р лидокаина ни в коем случае нельзя вводить в/в.

Энцефалопатия. Сообщалось о развитии энцефалопатии при применении цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), особенно у пациентов пожилого возраста с тяжелой почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или нарушениями ЦНС. Если есть подозрение на цефтриаксон-ассоциированную энцефалопатию (например, снижение уровня сознания, изменение психического состояния, миоклония, судороги), следует рассмотреть вопрос о прекращении применения цефтриаксона.

Утилизация лекарственного средства. Поступление лекарственного средства в окружающую среду следует свести к минимуму. Следует избегать попадания лекарственного средства в канализационную систему или домашние отходы. Любое неиспользованное лекарственное средство после окончания лечения или срока годности следует вернуть в оригинальной упаковке поставщику (врачу или фармацевту) для правильной утилизации.

Несовместимость. Не смешивать в одном шприце или системе для в/в введения с другими лекарственными средствами, кроме указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Фармацевтически несовместим с другими антимикробными средствами. Не допускается смешивать р-р препарата в одной емкости с другими антибиотиками, с р-рами, содержащими кальций (такими как р-р Хартмана и р-р Рингера, р-ры для ППП, в связи с риском образования преципитатов) (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом, лабеталолом, аминогликозидами, другими антибиотиками.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Цефтриаксон и сульбактам проникают через плацентарный барьер. Есть ограниченные данные по применению препарата у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или опосредованном негативном влиянии на эмбрион/плод, пери- и постнатальное развитие. В период беременности, в частности в I триместр, препарат можно применять, только если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.

Кормление грудью. Цефтриаксон проникает в грудное молоко в низкой концентрации, но при применении препарата в терапевтических дозах не ожидается какого-либо влияния на младенцев грудного возраста. Однако нельзя исключать риск развития диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек. Следует учитывать возможность сенсибилизации. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефтриаксона с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы терапии для женщины.

Фертильность. В исследованиях репродуктивной функции не выявлено признаков нежелательного воздействия на мужскую или женскую фертильность.

Дети. Препарат применяют в педиатрической практике. Новорожденным в возрасте ≤28 дней препарат противопоказан для применения при необходимости (или ожидаемой необходимости) терапии в/в р-рами, содержащими кальций, в том числе в/в вливаниями, содержащими кальций, например парентеральное питание, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У новорожденных и недоношенных детей описаны случаи возникновения преципитатов в легких и почках, вызвавших летальный исход при одновременном введении цефтриаксона и препаратов кальция. В некоторых из этих случаев применяли те же инфузионные системы для в/в введения для цефтриаксона и р-ров, содержащих кальций, и в некоторых инфузионных системах для в/в введения выявлено возникновение преципитатов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Соответствующие исследования цефтриаксона/сульбактама не проводились. В связи с возможностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение, препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими механизмами.