Цефтрактам (Ceftractam)
Цефтрактам инструкция по применению
Состав
Цефтриаксон - 1000 мг
Сульбактам - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефтрактам — комбинированный препарат, содержащий цефтриаксон (цефалоспорин третьего поколения), имеющий широкий спектр действия в отношении чувствительных микроорганизмов в стадии активной мультипликации путем угнетения биосинтеза мукопептида клеточной мембраны; сульбактам является необратимым ингибитором большинства основных бета-лактамаз, продуцируемых пенициллинрезистентными микроорганизмами. Он оказывает значительное антибактериальное действие только в отношении Neisseriaceae, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides spp., Branhamella catarrhalis, Pseudomonas cepacia. Сульбактам синергически взаимодействует с пенициллинами и цефалоспоринами, а также связывается с некоторыми инактивирующими пенициллин белками, поэтому некоторые чувствительные штаммы проявляют повышенную чувствительность к комбинации по сравнению с монопрепаратом бета-лактамного антибиотика.
Цефтрактам активен в отношении (включая бета-лактамазопродуцирующие резистентные штаммы):
– грамположительных (аэробов): Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные штаммы), коагулазонегативные стафилококки, Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический, группы A), Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический, группы В), бета-гемолитические стрептококки (кроме групп А и B), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae. Необходимо учитывать, что метициллинустойчивые штаммы Staphylococcus spp., а также Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, резистентны к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону;
– грамотрицательных (аэробов): Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, алкалигеноподобные бактерии, Citrobacter diversus (в том числе C. amalonaticus), Citrobacter freundii, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter spp. (другие), Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (ранее называлась Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (другие), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas spp. (другие), Providentia rettgeri, Providentia spp. (другие), Salmonella typhi, Salmonella spp. (нетифоидные), Serratia marcescens, Serratia spp. (другие), Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (другие).
Цефтрактам, как и цефтриаксон, применяют для лечения гонореи и сифилиса, поскольку Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в экспериментах на животных, а клинические испытания свидетельствуют, что цефтриаксон проявляет высокую эффективность в отношении первичного и вторичного сифилиса;
– анаэробов: Bacteroides spp. (в том числе некоторые штаммы B. fragilis), Clostridium spp. (кроме C. difficile), Fusobacterium spp. (за исключением F. mortiferum и F. varium), Gaffkia anaerobica (ранее называлась Peptococcus), Peptostreptococcus spp.
Примечание. Многие штаммы бета-лактамазообразующих Bacteroides spp., в частности B. fragilis, а также Clostridium difficile, устойчивы к цефтриаксону.
Поскольку основным действующим веществом препарата является цефтриаксон, чувствительность к Цефтрактаму определяют по чувствительности к цефтриаксону, которую можно определять дискодиффузионным методом или методом серийных разведений на агаре или бульоне.
Фармакокинетика цефтриаксона носит нелинейный характер. Все основные фармакокинетические параметры, за исключением Т½, являются дозозависимыми.
Абсорбция: после в/м введения Cmax достигается через 2–3 ч. Биодоступность после в/м введения составляет 100% (по цефтриаксону).
После введения в дозе 1–2 г, цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. После в/в применения цефтриаксон быстро проникает в СМЖ, где бактерицидная концентрация относительно чувствительных микроорганизмов сохраняется в течение 24 ч.
Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Благодаря более низкой концентрации альбумина в тканевой жидкости доля свободного цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови. Сmax в СМЖ достигается через 4 ч после в/в введения и составляет в среднем 18 мг/л. При бактериальном менингите средняя концентрация цефтриаксона в СМЖ составляет 17% концентрации в плазме крови, при асептическом менингите — около 4%. У больных менингитом взрослых через 2–24 ч после введения дозы 50 мг/кг массы тела концентрация цефтриаксона в СМЖ во много раз превышает минимальные ингибирующие концентрации для наиболее распространенных возбудителей менингита.
Цефтриаксон проходит через плацентарный барьер и в низкой концентрации проникает в грудное молоко.
Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной микрофлоры. 50–60% цефтриаксона выводится в неизмененном виде с мочой, а 40–50% — в неизмененном виде с желчью. Т½ цефтриаксона у взрослых составляет около 8 ч. Общий клиренс в плазме крови составляет 10–22 мл/мин, почечный клиренс — 5–12 мл/мин. У новорожденных детей почками выделяется около 70% дозы. У детей грудного возраста в первые 8 дней жизни, а также у лиц пожилого возраста (старше 75 лет) Т½ в среднем в 2 раза длиннее. У больных с нарушением функции почек или печени фармакокинетика меняется незначительно, отмечается лишь небольшое увеличение Т½.
При нарушениях функции почек увеличивается доля цефтриаксона, выведенного с желчью, при нарушениях только функции печени — доля цефтриаксона, выделенного почками.
Показания Цефтрактам
инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- инфекции нижних отделов дыхательных путей;
- острый бактериальный средний отит;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции почек и мочевыводящих путей;
- инфекции костей и суставов;
- септицемия;
- инфекции органов брюшной полости (в том числе перитонит, инфекции желчевыводящих путей и ЖКТ);
- бактериальный менингит;
- гонорея;
- профилактика инфекций при хирургических вмешательствах.
При назначении Цефтрактама необходимо соблюдать официальные рекомендации по антибиотикотерапии и по профилактике антибиотикорезистентности.
Применение Цефтрактам
применять в/м или в/в. Перед началом терапии необходимо исключить наличие у пациента повышенной чувствительности к антибиотику и лидокаину (в случае в/м способа введения), сделав кожную пробу.
Суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 1,5–3 г препарата Цефтрактам (1–2 г в пересчете на цефтриаксон) 1 раз в сутки (каждые 24 ч). В тяжелых случаях или при инфекциях, возбудители которых имеют пониженную чувствительность к цефтриаксону, суточную дозу Цефтрактама можно повышать до 6 г (4 г цефтриаксона).
Новорожденные, младенцы и дети в возрасте до 12 лет. Ниже приводятся рекомендованные дозы для применения 1 раз в сутки.
Для новорожденных (возрастом до 14 дней): 20–50 мг/кг массы тела (по цефтриаксону) вводить 1 раз в сутки в течение не менее 60 мин для предупреждения вытеснения билирубина из связи с альбуминами крови и снижения потенциального риска билирубиновой энцефалопатии. Суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела (по цефтриаксону).
Цефтриаксон противопоказан для применения у новорожденных в возрасте ≤28 дней при необходимости (или ожидаемой необходимости) лечения в/в р-рами, содержащими кальций, в том числе постоянные в/в вливания, содержащие кальций, например парентеральное питание, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Для новорожденных в возрасте от 15 дней и детей в возрасте до 12 лет: 20–80 мг/кг массы тела (по цефтриаксону) 1 раз в сутки.
Детям с массой тела 50 кг назначать дозы, как для взрослых.
В/в дозы 50 мг/кг массы тела (по цефтриаксону) или выше следует вводить медленно, в течение 30–60 мин, путем капельной инфузии.
Общая суточная доза не должна превышать 2 г (в перечислении на цефтриаксон).
Для пациентов пожилого возраста дозы соответствуют таковым для взрослых при условии удовлетворительной функции печени и почек.
Продолжительность лечения Цефтрактамом зависит от течения заболевания. Применение препарата должно продолжаться (как и любая антибиотикотерапия) как минимум еще 48–72 ч после нормализации температуры тела и подтверждения отсутствия возбудителя по результатам бактериологического анализа.
Комбинированная терапия. Существуют данные о синергизме при одновременном применении цефтриаксона и аминогликозидов в отношении многих грамотрицательных микроорганизмов, поэтому их можно применять при тяжелых, угрожающих жизни инфекциях, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Но при этом следует учитывать, что повышенная эффективность таких комбинаций не всегда предсказуема. По причине физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их следует вводить раздельно в рекомендованных для них дозах.
Дозировка в особых случаях. При бактериальном менингите у новорожденных и детей в возрасте от 15 дней до 12 лет лечение следует начинать с дозы 100 мг/кг массы тела (но не более 4 г по цефтриаксону) 1 раз в сутки. После идентификации возбудителя и определения его чувствительности дозу можно снизить соответственно.
Наилучшие результаты достигались при такой продолжительности лечения: Neisseria meningitidis — 4 дня, Haemophilus influenzae — 6 дней, Streptococcus pneumoniae — 7 дней, Enterobacteriacease — 10–14 дней.
Для лечения гонореи (вызванной штаммами, образующими или не образующими пенициллиназу) рекомендуется назначать однократную дозу 250 мг в/м (по цефтриаксону).
Для профилактики послеоперационных осложнений вводить однократно за 30–90 мин до начала операции 1,5–3 г Цефтрактама (1–2 г цефтриаксона) в зависимости от степени опасности заражения. При операциях на толстой и прямой кишке одновременно (но раздельно) следует вводить препарат одного из 5-нитроимидазолов (например, орнидазол).
Пациентам с нарушением функции почек при нормальной функции печени нет необходимости снижать дозу препарата. Только при почечной недостаточности в предтерминальной стадии (клиренс креатинина <10 мл/мин) суточная доза Цефтрактама не должна превышать 3 г (2 г цефтриаксона).
Пациенты, находящиеся на гемодиализе, не нуждаются в дополнительном введении препарата после диализа. Следует контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови для возможной коррекции дозы, поскольку у этих пациентов может снижаться скорость его выведения.
Суточная доза Цефтрактама для пациентов, находящихся на гемодиализе, не должна превышать 3 г (2 г цефтриаксона).
Пациентам с нарушением функции печени при нормальной функции почек нет необходимости снижать дозу.
При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности следует регулярно определять концентрацию цефтриаксона в плазме крови и проводить коррекцию дозы в случае необходимости, поскольку уровень его выведения у таких пациентов может снижаться.
Приготовление р-ров. Р-ры готовят непосредственно перед применением. После добавления растворителя следует визуально оценить полноту растворения. Свежеприготовленные р-ры сохраняют физическую и химическую стабильность в течение 6 ч при комнатной температуре (или в течение 24 ч при температуре 5 °С). В зависимости от концентрации и продолжительности хранения цвет р-ров может варьировать от бледно-желтого до янтарного. Это свойство активного вещества не влияет на эффективность или переносимость препарата.
Для в/м инъекции содержимое флакона растворяют в 5 мл стерильной воды для инъекций или в 3,5 мл 1% р-ра лидокаина.
Р-р вводят глубоко внутрь относительно большой мышечной массы, не более 1 г (в пересчете на цефтриаксон) в одну ягодицу.
Р-р, содержащий лидокаин, нельзя вводить в/в! (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Для подробной информации необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению лидокаина.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
Для в/в инъекций содержимое флакона растворяют в 10 мл воды для инъекций и медленно вводят (2–4 мин).
В/в инфузия должна длиться не менее 30 мин. Для приготовления р-ра содержимое флакона растворяют в 40 мл одного из следующих инфузионных р-ров, не содержащих ионов кальция:
- 5% р-р декстрозы;
- 0,9% р-р натрия хлорида;
- 0,45% р-р натрия хлорида;
- 5% р-р декстрозы + 0,225% р-р натрия хлорида;
- 5% р-р декстрозы + 0,9% р-р натрия хлорида;
- вода для инъекций.
Нельзя применять растворители, содержащие кальций, такие как р-р Рингера или р-р Хартмана, для восстановления Цефтрактама во флаконах или для разведения восстановленного р-ра для в/в введения, поскольку возможно образование преципитатов цефтриаксона-кальция. Возникновение преципитатов цефтриаксона-кальция также возможно при смешивании Цефтрактама с кальцийсодержащими р-рами в одной инфузионной системе. Таким образом, Цефтрактам нельзя вводить в/в одновременно с кальцийсодержащими р-рами, в том числе с кальцийсодержащими р-рами для длительных инфузий, такими как р-ры для парентерального питания. Однако, за исключением применения у новорожденных, Цефтрактам и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, если инфузионную систему тщательно промыть между инфузиями совместимым р-ром (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Противопоказания
- гиперчувствительность к цефтриаксону, сульбактаму, к любому антибиотику цефалоспоринового ряда, к лидокаину (в/м введение).
- Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например анафилактических реакций) к любому другому типу β-лактамных антибактериальных средств (пенициллинам, монобактамам, карбапенемам).
- Заболевания ЖКТ в анамнезе, особенно неспецифический язвенный колит, энтерит или колит, связанный с применением антибактериальных препаратов
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- Недоношенные новорожденные в возрасте до 41 нед с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + календарный возраст)*.
- Доношенные новорожденные (до 28 дней жизни):
- с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией, ацидозом (при этих состояниях связывание билирубина с белками крови снижается)*;
- при необходимости (или ожидается, что может потребоваться) в/в введения препаратов кальция или кальцийсодержащих р-ров из-за риска образования преципитатов цефтриаксона-кальция в легких и почках (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
*В исследованиях in vitro установлено, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед в/м введением цефтриаксона/сульбактама следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применяют как растворитель (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, инструкцию по медицинскому применению лидокаина, особенно противопоказания).
Р-ры цефтриаксона/сульбактама, содержащие лидокаин, никогда не следует вводить в/в.
Побочные эффекты
ЖКТ: жидкий стул/диарея, тошнота, рвота, метеоризм, стоматит, глоссит, дисгевзия, желудочно-кишечное кровотечение; панкреатит (возможно, из-за обструкции желчных путей преципитатами кальциевой соли цефтриаксона), псевдомембранозный энтероколит.
Гепатобилиарная система: псевдохолелитиаз желчного пузыря, преципитация кальциевых солей цефтриаксона в желчном пузыре с соответствующей симптоматикой у детей, обратимый холелитиаз у детей; повышение активности печеночных трансаминаз, ЩФ в плазме крови, гипербилирубинемия, гепатит1, холестатический гепатит1, 2, ядерная желтуха.
Система кроветворения: эозинофилия, лейкопения, лейкоцитоз, нейтропения, лимфопения, тромбоцитопения, тромбоцитоз, гранулоцитопения, базофилия, анемия, включая гемолитическую анемию, эпистаксис, удлинение/укорочение протромбинового времени, коагулопатии, гипопротромбинемия, агранулоцитоз. При длительном лечении следует регулярно контролировать картину крови.
Нервная система: головная боль, головокружение, тремор, судороги, энцефалопатия.
Орган слуха и равновесия: вертиго.
Мочевыделительная система: повышение уровня мочевины и креатинина в крови, цилиндрурия, глюкозурия, гематурия, олигурия, интерстициальный нефрит.
Кожа и подкожная клетчатка: кожные высыпания, аллергический дерматит, зуд, крапивница, отеки, включая ангионевротический отек, экзантема, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, DRESS-синдром (медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Иммунная система: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактические реакции (в частности анафилактический шок), анафилактоидные реакции, сывороточная болезнь, реакция Яриша — Герксгеймера.
Сердечно-сосудистые нарушения: повышение/снижение АД, ощущение сердцебиения.
Дыхательные расстройства: одышка, бронхоспазм.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: озноб, лихорадка, слабость; при в/в введении — флебиты, болезненность, уплотнение по ходу вены. При в/м введении — болезненность в месте введения. В/м инъекция без применения лидокаина болезненна.
Инфекции и инвазии: возможно развитие суперинфекции (вторичные грибковые инфекции, в том числе кандидамикоз, микоз половых органов и инфекции, вызванные резистентными микроорганизмами).
Влияние на результаты лабораторных анализов: могут отмечаться ложноположительные результаты реакции Кумбса, пробы на галактоземию, при определении глюкозы в моче неферментативными методами. При лечении Цефтрактамом глюкозурию при необходимости следует определять только ферментным методом.
Случаи диареи после применения цефтриаксона/сульбактама могут быть связаны с чрезмерным ростом Clostridium difficile. Тактика лечения должна включать введение адекватного количества жидкости и электролитов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
1Как правило, имеет обратимый характер при прекращении приема цефтриаксона.
2См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Редкие случаи тяжелых побочных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (в возрасте <28 дней), которым в/в вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках были выявлены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием малого объема крови у них и более длительного, чем у взрослых, T½ цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, преимущественно у детей в возрасте старше 3 лет, получавших высокие суточные дозы препарата (≥80 мг/кг/сут), или при кумулятивной дозе свыше 10 г и имевших дополнительные факторы риска (ограниченное употребление жидкости, дегидратация, ограничение подвижности, постельный режим). Образование преципитатов может сопровождаться симптомами или быть бессимптомным, может приводить к почечной недостаточности, которая обычно исчезает после прекращения применения цефтриаксона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах, превышающих стандартную рекомендуемую дозу. У детей, по данным проспективных исследований цефтриаксона, частота образования преципитатов при в/в введении была разной, в некоторых исследованиях — >30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 мин) частота образования преципитатов, очевидно, ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические проявления, как боль, тошнота и рвота. В таких случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После прекращения применения цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
реакции гиперчувствительности. Как и при применении других цефалоспоринов и β-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях тяжелых острых реакций гиперчувствительности (включая анафилактический шок), иногда с летальным исходом, даже если в подробном анамнезе не было соответствующих указаний. При развитии таких реакций применение препарата следует немедленно прекратить и принять другие надлежащие неотложные меры.
Вероятность анафилактических реакций повышается у пациентов с анафилаксией в анамнезе, с реакциями гиперчувствительности к разным аллергенам. С осторожностью применять у пациентов со склонностью к аллергическим диатезам.
При применении цефтриаксона зарегистрированы случаи таких тяжелых побочных реакций со стороны кожи, как синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз) и DRESS-синдром (медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями), которые могут представлять угрозу для жизни или иметь летальный исход; однако частота этих явлений неизвестна (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Реакция Яриша — Герксгеймера. У некоторых пациентов с инфекциями, вызванными спирохетами, может развиться реакция Яриша — Герксгеймера вскоре после начала лечения цефтриаксоном. Реакция Яриша — Герксгеймера является обычно самоограничивающимся состоянием или может потребовать симптоматического лечения. Если развилась такая реакция, лечение антибиотиком прекращать не следует.
Протромбиновое время. Цефтриаксон может увеличивать протромбиновое время, поэтому у пациентов с нарушением синтеза или недостаточностью витамина К (например в случае хронических заболеваний печени, пожилого возраста пациента, недоедания), а также у больных, получавших длительную терапию антикоагулянтами, предшествующими назначению Цефтрактама, следует контролировать протромбиновое время и при его увеличении до начала или во время терапии препаратом назначать витамин К (10 мг/нед).
Колит/чрезмерный рост резистентных микроорганизмов. О случаях антибиотикоассоциированного колита/псевдомембранозного колита были сообщения при применении почти всех антибактериальных средств, включая цефтриаксон/сульбактам. Тяжесть проявлений может колебаться от легкой степени до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных средств угнетает нормальную микрофлору толстой кишки, что приводит к усиленному росту С. difficile. C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, приводит к развитию диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, чрезмерно продуцирующие токсины, повышают заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции могут быть резистентными к антибактериальной терапии и нуждаться в колэктомии. Поэтому важно рассматривать возможность данного диагноза у всех пациентов, у которых во время или после применения антибиотика возникла диарея (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Необходимо собрать подробный медицинский анамнез, поскольку диарея, ассоциированная с C. difficile, может возникать в течение 2 мес после окончания применения антибактериальных средств. Следует рассмотреть необходимость прекращения терапии цефтриаксоном/сульбактамом и применения специфической терапии против C. difficile. По клиническим показаниям следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов, белковых добавок, антибиотикотерапию, к которой чувствительна C. difficile, и хирургическое обследование. Лекарственные средства, угнетающие перистальтику, не следует применять.
Как и при применении других антибактериальных средств, возможно развитие суперинфекции, вызванной нечувствительными к препарату микроорганизмами.
При длительном применении антибиотика возможны трудности при контроле нечувствительных к препарату микроорганизмов. В этой связи необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов. При возникновении суперинфекции необходимо принять соответствующие меры.
Желчнокаменная болезнь. После применения препарата, обычно в дозах, превышающих стандартные рекомендованные, при ультразвуковом исследовании желчного пузыря могут наблюдаться тени, ошибочно воспринимаемые за камни. Это преципитаты кальциевой соли цефтриаксона, исчезающие после завершения или прекращения терапии цефтриаксоном. Изредка образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение. Врач должен рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата, учитывая результаты оценки соотношения польза/риск в каждом конкретном случае (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Желчный стаз. При применении цефтриаксона были зарегистрированы случаи панкреатита, возможно, вызванные обструкцией желчных путей. У большинства пациентов отмечали факторы риска развития холестаза и билиарного сладжа, такие как предварительная значительная терапия, тяжелая болезнь, полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что триггером или кофактором этого осложнения может быть образование в желчных путях преципитатов вследствие применения цефтриаксона/сульбактама.
Почечнокаменная болезнь. Зарегистрированы случаи образования камней в почках, исчезавших после отмены цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При наличии симптомов следует провести ультразвуковое обследование. Решение по применению препарата у пациентов с наличием в анамнезе камней в почках или гиперкальциурии принимает врач, учитывая результаты оценки соотношения польза/риск в каждом конкретном случае.
Дети. Безопасность и эффективность цефтриаксона/сульбактама у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Входящий в состав препарата цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.
Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным в связи с риском развития билирубиновой энцефалопатии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность. При тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с нарушенной функцией почек при нормальной функции печени дозу Цефтрактама снижать не следует. При почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) необходимо, чтобы суточная доза цефтриаксона не превышала 2 г.
У пациентов с нарушенной функцией печени, при сохранении функции почек, дозу Цефтрактама снижать нет необходимости.
При одновременной тяжелой патологии печени и почек концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови необходимо регулярно контролировать. У пациентов, находящихся на гемодиализе, дозу после проведения этой процедуры изменять нет необходимости.
Следует соблюдать осторожность при применении цефтриаксона у пациентов с почечной недостаточностью, одновременно получающих аминогликозиды и диуретики.
Взаимодействие с кальцийсодержащими препаратами. Описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом у недоношенных и доношенных младенцев в возрасте до 1 мес. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и через разные в/в инфузионные системы. Согласно имеющимся научным данным не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме как у новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры или какие-либо другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях in vitro показано, что новорожденные имеют повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.
Пациентам любого возраста цефтриаксон не следует смешивать или одновременно вводить в/в вместе с какими-либо кальцийсодержащим р-рами, даже при использовании различных инфузионных систем или при введении препаратов в различные инфузионные участки.
Однако пациентам в возрасте от 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, один после другого, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены/тщательного промывания инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым р-ром, чтобы предотвратить образование преципитатов. Пациентам, нуждающимся в непрерывных инфузиях кальцийсодержащих р-ров для полного парентерального питания (ППП), врач может назначить альтернативное антибактериальное лечение, не связанное с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона у пациентов, которым требуется ППП, необходимо, р-ры для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, но через разные инфузионные системы и в разные участки тела. Кроме того, введение р-ров для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением р-ров (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, Несовместимость).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Сообщалось о случаях иммуноопосредованной гемолитической анемии у пациентов, получавших цефалоспорины, включая цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Тяжелые случаи гемолитической анемии (в том числе с летальным исходом) зарегистрированы во время лечения цефтриаксоном как у взрослых, так и у детей. В случае развития анемии во время лечения препаратом следует рассмотреть возможность данного диагноза и отменить антибиотик до определения этиологии анемии.
Длительное лечение. В течение длительного лечения препаратом рекомендуется регулярно контролировать развернутый анализ крови.
Влияние на результаты серологических исследований. При применении цефтриаксона/сульбактама тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефтриаксон может вызывать ложноположительные результаты при проведении пробы на галактоземию, при определении содержания глюкозы в моче неферментативными методами. Поэтому во время лечения цефтриаксоном уровень глюкозы в моче следует определять с помощью ферментативных методов анализа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Натрий. Цефтриаксона натриевая соль и сульбактама натриевая соль содержат натрий, что необходимо учитывать пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия.
При АГ и нарушении водно-электролитного баланса следует контролировать содержание натрия в плазме крови.
Применение лидокаина. Если в качестве растворителя применяют р-р лидокаина, препарат можно вводить только в/м. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции по медицинскому применению лидокаина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Р-р лидокаина ни в коем случае нельзя вводить в/в.
Энцефалопатия. Сообщалось о развитии энцефалопатии при применении цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), особенно у пациентов пожилого возраста с тяжелой почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или нарушениями ЦНС. Если есть подозрение на цефтриаксон-ассоциированную энцефалопатию (например, снижение уровня сознания, изменение психического состояния, миоклония, судороги), следует рассмотреть вопрос о прекращении применения цефтриаксона.
Утилизация лекарственного средства. Поступление лекарственного средства в окружающую среду следует свести к минимуму. Следует избегать попадания лекарственного средства в канализационную систему или домашние отходы. Любое неиспользованное лекарственное средство после окончания лечения или срока годности следует вернуть в оригинальной упаковке поставщику (врачу или фармацевту) для правильной утилизации.
Несовместимость. Не смешивать в одном шприце или системе для в/в введения с другими лекарственными средствами, кроме указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Фармацевтически несовместим с другими антимикробными средствами. Не допускается смешивать р-р препарата в одной емкости с другими антибиотиками, с р-рами, содержащими кальций (такими как р-р Хартмана и р-р Рингера, р-ры для ППП, в связи с риском образования преципитатов) (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом, лабеталолом, аминогликозидами, другими антибиотиками.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Цефтриаксон и сульбактам проникают через плацентарный барьер. Есть ограниченные данные по применению препарата у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или опосредованном негативном влиянии на эмбрион/плод, пери- и постнатальное развитие. В период беременности, в частности в I триместр, препарат можно применять, только если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.
Кормление грудью. Цефтриаксон проникает в грудное молоко в низкой концентрации, но при применении препарата в терапевтических дозах не ожидается какого-либо влияния на младенцев грудного возраста. Однако нельзя исключать риск развития диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек. Следует учитывать возможность сенсибилизации. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефтриаксона с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы терапии для женщины.
Фертильность. В исследованиях репродуктивной функции не выявлено признаков нежелательного воздействия на мужскую или женскую фертильность.
Дети. Препарат применяют в педиатрической практике. Новорожденным в возрасте ≤28 дней препарат противопоказан для применения при необходимости (или ожидаемой необходимости) терапии в/в р-рами, содержащими кальций, в том числе в/в вливаниями, содержащими кальций, например парентеральное питание, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У новорожденных и недоношенных детей описаны случаи возникновения преципитатов в легких и почках, вызвавших летальный исход при одновременном введении цефтриаксона и препаратов кальция. В некоторых из этих случаев применяли те же инфузионные системы для в/в введения для цефтриаксона и р-ров, содержащих кальций, и в некоторых инфузионных системах для в/в введения выявлено возникновение преципитатов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Соответствующие исследования цефтриаксона/сульбактама не проводились. В связи с возможностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение, препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
препараты кальция. Из-за риска возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона не следует применять кальцийсодержащие р-ры, такие как р-р Рингера или р-р Хартмана, для восстановления препарата во флаконах или для дальнейшего разведения восстановленного р-ра для в/в введения.
Преципитаты цефтриаксона-кальция также могут образовываться при смешивании цефтриаксона с кальцийсодержащими р-рами в одной инфузионной системе. Цефтриаксон нельзя вводить одновременно с в/в кальцийсодержащими р-рами, в том числе с кальцийсодержащими р-рами для длительных инфузий, такими как р-ры для парентерального питания, с помощью Y-образной системы. Однако, за исключением новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, один после одного, если между инфузиями тщательно промыть инфузионную систему совместимой жидкостью. В исследованиях in vitro с использованием плазмы крови взрослых и плазмы пуповинной крови новорожденных установлено, что у новорожденных существует повышенный риск образования преципитатов цефтриаксона-кальция (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нет сообщений о взаимодействии между цефтриаксоном и пероральными кальцийсодержащими препаратами, о взаимодействии между цефтриаксоном при в/м применении и кальцийсодержащими препаратами, применяемыми в/в или перорально.
НПВП, антиагреганты, антагонисты витамина К (такие как варфарин). Повышение риска кровотечений. Усиление эффекта антагонистов витамина К. Рекомендуется частый контроль международного нормализованного отношения и соответствующая коррекция доз антагонистов витамина К во время и после применения цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Аминогликозиды. Существуют противоречивые данные относительно потенциального усиления токсического воздействия аминогликозидов на почки при их применении с цефалоспоринами. В таких случаях в клинической практике следует тщательно мониторировать уровень аминогликозидов и функцию почек.
При необходимости комбинированного лечения следует вводить их отдельно в разные места и не смешивать в одном шприце или в одном р-ре для инфузии из-за физико-химической несовместимости.
Бактериостатические антибиотики (хлорамфеникол, тетрациклины). Возможно снижение бактерицидного эффекта цефтриаксона.
В исследовании in vitro при применении хлорамфеникола в комбинации с цефтриаксоном отмечены антагонистические эффекты. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
Другие β-лактамные антибиотики. Возможно развитие перекрестных аллергических реакций.
Петлевые диуретики. При одновременном применении высоких доз цефтриаксона и мощных диуретиков (например фуросемида) нарушения функции почек не отмечено.
Пробенецид. Не влияет на тубулярную секрецию цефтриаксона (в отличие от других цефалоспоринов).
Гормональные контрацептивы. Как и при применении других антибиотиков, снижается эффективность гормональных контрацептивов, поэтому рекомендуется использовать дополнительные (негормональные) методы контрацепции во время лечения и в течение 1 мес после его завершения.
Этанол. Не выявлено эффектов, похожих на действие дисульфирама. Цефтриаксон не содержит N-метилтиотетразольную группу, которая могла бы вызвать непереносимость этанола или кровотечение, что свойственно некоторым другим цефалоспоринам.
Подобно другим антибиотикам, цефтриаксон может снижать терапевтический эффект вакцины против тифа, однако такой эффект распространяется только на ослабленный штамм Ty21.
Вещества, используемые при лабораторных анализах. Возможен ложноположительный результат реакции на глюкозу в моче при применении р-ра Бенедикта или Фелинга.
По этой причине при применении цефтриаксона следует определять уровень глюкозы в моче ферментными методами.
У пациентов, применяющих цефтриаксон, возможны ложноположительные результаты теста Кумбса. Цефтриаксон, как и другие антибиотики, может вызвать ложноположительные результаты анализа на галактоземию.
Р-р Цефтрактама несовместим и его не следует смешивать в одной емкости или одновременно вводить с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом, аминогликозидами.
Передозировка
симптомы. Существует ограниченная информация о передозировке. В случае передозировки возможно усиление проявлений побочных реакций.
Лечение. Проводят симптоматическую терапию. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.