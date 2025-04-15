Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,67
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,92
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,74
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,18
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
4.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
4.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Пульс
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
9.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зимняя Вода, ул. Мира, 39-А
10.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"