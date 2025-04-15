Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,05
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,41
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,88
Экономия при брони: -2,88 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,55
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,58
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,41
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
67.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
68.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
69.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
70.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
72.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
72.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"