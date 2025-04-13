Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Борщаговская, 212
6.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
7.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,30
Экономия при брони: -2,20 грн