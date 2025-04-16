Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,25
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,22
Экономия при брони: -4,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Экономия при брони: -0,50 грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,59
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
88.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,97
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"